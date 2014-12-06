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Spor

G.Saray Olağanüstü Genel Kurul'a gidiyor; yönetim ek bütçe isteyecek

Türk Telekom Arena Stadı’nda sarı kırmızılı kulüp adına önemli bir olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacak

06 Aralık 2014 09:54

Galatasaray, bugün Olağanüstü Genel Kurul’a gidiyor. Başkan Duygun Yarsuvat, kulübün içinde bulunduğu mali tabloyu anlatıp üyelerden ek bütçe adına yetki isteyecek.

Tartışılan eski Başkan Ünal Aysal döneminin ibra edilmeme olasılığının kaldırılmasına muhalif isimler itiraz edecek. Kongreye katılması beklenen eski başkan Ünal Aysal da kürsüye çıkıp yapılan eleştirilere yanıt verecek.

Ali Naci Küçük’ün Hürriyet’teki haberine göre, Galatasaray’da bugün kritik bir kongre yaşanacak... Saat 10.00’da Türk Telekom Arena Stadı’nda sarı kırmızılı kulüp adına önemli bir olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacak.

Ünal Aysal yönetiminin 2014 yılı adına öngördüğü bütçede 50 milyon TL’lik gelir-gider farkının oluşması üzerine Genel Kurul’dan ek bütçe ve Mecidiyeköy arazisi için yetki isteyecek olan Başkan Duygun Yarsuvat ve yönetimi önemli bir sınav verecek.

Galatasaray adına büyük önem taşıyan Olağanüstü Genel Kurul’da neler yaşanacak, gelin hep birlikte bakalım...

 

Mali tablo anlatılacak

 

Başkan Duygun Yarsuvat, nasıl bir Galatasaray kulübü devraldıklarının fotoğrafını çekecek. Mali tabloyu tüm şeffaflığı ile anlatıp 9 aylık Aysal döneminde yapılan harcama ve elde edilen gelirleri aktarıp Galatasaray Kulübü genel kurul üyelerinden ek bütçe adına yetki isteyecek.

 

Muhalifler hazır kıta

 

Eski Başkan Adnan Polat’a yakın olan muhalif üyeler revize bütçenin onaylanması halinde Mart ayında Ünal Aysal’ın 9 aylık döneminin ibra edilememe olasılığının ortadan kaldırıldığını belirtip 5. maddenin hatalı olduğunu söyleyerek genel kurulda itiraz edecek.

 

‘Mart’ı bekleyin’ denecek

 

Mevcut yönetim kongrenin bir ibra oylaması ile alakalı olmadığını ve ibra oylamasının Mart ayındaki olağan mali genel kurulda gerçekleştirileceğinin altını çizecek. Revize bütçenin onaylanmasıyla 2014 yılının mali olarak ibra edilmesinin teknik olarak mümkün olmadığı aktarılacak.

 

Ve gözler Aysal’da olacak

 

Arena Stadı’ndaki toplantıya Galatasaray kulübü eski başkanı Ünal Aysal’da katılarak eleştirilere cevap verecek. Kendi dönemindeki harcamaların 9 aylık süreçte ne için yapıldığını genel kurul üyelerine kürsüye çıkıp tek tek aktaracak.

 

Ünal Aysal’ı aklama kongresi yapmıyoruz

 

G.Saray Kulübü 2. Başkanı Hamdi Yasaman, bugünkü genel kurulu öncesi “Aysal’ı aklama kongresi” yakıştırmalarına yanıt verdi. Yasaman, “Politik olarak bu kongreyi farklı yerlere çekiyorlar” diyerek şunları söyledi:

“Teknik olarak buralara çekmek mümkün değil. Bu, ibra ile ilgili bir kongre değil. İbra konusu Mart ayında mali kongrede gerçekleştirilecek. İbra 1 seneyi kapsar. Aysal dönemi ve son 2 ay bizim dönemimiz olarak iki ayrı ibra oylaması yapılacak.”

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