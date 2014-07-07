Adnan Polat: Galatasaray’ı ekonomik açıdan çok kötü bir dönem bekliyor

Polat Holding Başkanı ve Galatasaray eski Başkanı Adnan Polat, Galatasaray'ı ekonomik olarak kötü günlerin beklediğini belirterek, "Kulübün şu andaki ekonomik durumu çok kötü, dolayısıyla bu durum sportif performansına da etki edecek" diye konuştu.

Hürriyet gazetesinden Hülya Güler'in sorularını yanıtlayan Adnan Polat, hiçbir özelleştirme ihalesine girmediklerini söyledi.

"Ben Türk’üm ve Müslümanım. Gerisi detay” diyerek ‘devletle iş yapmama’ tercihinde dini bir nedeninin olmadığının altını çizen Adnan Polat, “Bu bir prensip meselesi, bilinçli bir tercih. Belediyede, tapuda, zaman zaman bakanlıklarda temaslarımız oluyor. Ama devletle direk iş yapmayı tercih etmiyoruz. Çünkü çok büyük olmanın peşinde değiliz. Bana göre devletle belli bir büyüklükte iş yaptığınızda siyasetin de içine girmeniz lazım. Devlet ile çok fazla girift olmanız lazım. Biz bunu beceremiyoruz” diye konuştu.

'Bana oy vermeyenlere ailem adına teşekkür ediyorum'

Seramik sanayi, inşaat, yenilenebilir enerji ve turizm alanlarında yoğunlaşan faaliyetleri ile İbrahim Polat Holding’in temellerinin ilk olarak 1955’lerde atıldığını hatırlatan Adnan Polat, şunları söyledi: “Temelimiz 1955’lerde atılmış ama bugün 90’larda, hatta 2000’lerde kurulanlardan bizden çok daha büyük ölçülere gelen şirketler oldu. Ama biz 100 metreci değil de maratoncuyuz. Meseleye böyle bakıyoruz. Devletle iş yaptığınız zaman çalışma şekli ve ilişkiler daha farklı boyutlara geliyor. Siyasetin bir ucundan girip çıktım. 1999’da CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı idim. Siyasi hayatım 3 ay. Seçimi kaybettikten sonraki açıklamamda “Bana oy verenlere şahsım adına, vermeyenlere ailem adına teşekkür ediyorum” dedim. Zor bir iş. İyi ki seçilmemişim. İstanbul’u yönetmek ömür törpüsü.”

'Toplam yatırımımız 2 milyar doları geçecek'

Rüzgar ve güneş enerjisinde büyümek üzere strateji belirlediklerini söyleyen Adnan Polat , “Rüzgarda şu ana kadar 1 milyar doların üzerinde yatırım yaptık. Kanadalı The Public Sector Pension Investment Board ile Fransız devletine ait EDF ile ortaklığımız var. 650 megavat kurulu güce ulaştık. Türkiye’nin toplam kurulu gücü rüzgarda 3 bin megavata geldi. 150 megavatlık 220 milyon dolara malolacak bir yatırımımz daha var. 2018 sonuna kadar 1200 megavata ulaşmayı hedefliyoruz. Toplam yatırımımız da 2 milyar doları geçecek. Şu anda rüzgar enerjisinde yüzde 20-21 payla sektörde lideriz, bunu önümüzdeki dönemde de koruyacağız“

'Galatasaray kulübüne kırgınım'

Eski Galatasaray Spor Kulübü Başkanı da olan Adnan Polat kulüpten ayrıldıktan sonra sessizliğini ilk kez bozdu. ‘Galatasaray uzun bir mesele’ diyerek, konuşmak istemediğini vurgulayan Polat sadece şunları söylemekle yetindi: “Galatasaray’ı çok yakından izliyorum ve gelişmelere çok üzülüyorum. Galatasay’ın borçluluk konusu çok uzun bir hikaye. Galatarasay son 3 yılda 1.5 milyar TL’den fazla para harcadı. Bu kaynakları benim bıraktığım enstrümanlarla buldular. Ancak kulübün şu andaki ekonomik durumu çok kötü ve önümüzdeki 10 yılda da Galatasaray’ı ekonomik açıdan çok kötü bir dönem bekliyor. Dolayısıyla bu durum sportif performansına da etki edecek. Galatasaray’ın hiç bir aktivitesine katılmıyorum. Geri dönmeyi düşünmüyorum. Çünkü kulübe kırgınlığım var ve ayrıca işlerim de çok yoğun. Galatasaray’ın bugünkü durumuna çok üzülüyorum.