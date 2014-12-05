Adnan Polat: G.Saraylılar uyutuluyor

Galatasaray’ın eski başkanlarından Adnan Polat, mali genel kurul öncesi çarpıcı bir iddiada bulunarak, "5'inci maddede yönetimin 2 aylık ek bütçe gerekçesi ile genel kurula gittiği düşünülüyor. Ancak başkan Yarsuvat, o maddede ek harcama yetkisi istiyor" dedi.

Sabah gazetesine konuşan Polat, "Bir yıl içinde incelediğimiz kulüp raporlarına yaşanan seçim sürecine ve Cumartesi günü (yarın) yapılacak genel kurulu baktığınız zaman Galatasaray adına oyun oynandığını görürsünüz. Galatasaray'a gönül vermiş liseli ve lisesiz genel kurul üyeleri bu şekilde uyutuluyor" dedi. Eski başkan şöyle devam etti:

"Kongre ile ilgili olarak yönetimin gündem maddelerini dikkatli okumak gerekir. 5. maddede yeni yönetimin 2 aylık ek bütçe gerekçesi ile genel kurula gittiği düşünülüyor. Başkan Duygun Yarsuvat, Kasım ve Aralık için ek harcama yetkisi istiyor.

Kimdi bu çakallar?

Genel kurula gidecek Galatasaraylılar oylarını 2 aylık ek bütçeye vereceklerini sanıyorlar. Ancak işin aslı öyle değil. Aldığım bilgilere dayanarak 2014 yılı revize bütçesi olarak oylama yapılacak. Galatasaraylılar gider ve gelir bütçesinin revize edileceğinin farkında bile değiller. Görüntü 2 aylık borçlanma yetkisi ama gerçek 2014 yılının revizesinin onaylanmasıdır. Dikkatleri başka yöne çekiyorlar. Yarsuvat seçim öncesi 'Ben aslanları çakallara yedirmem' dedi. Kimdi bu çakallar? Galatasaray'ın bütçesini son 9 ayda tarumar eden Ünal Aysal'ı eleştirenlere Yarsuvat 'çakal' dedi. Seçildikten sonra ise Yarsuvat, Ünal Aysal aleyhinde birkaç demeç verdi. Bu demeçler bana göre göstermelikti."

'Aysal'ı ibra edecekler'

Şimdi Mecidiyeköy'deki arsaya dikkatleri çekiyor. 6'ncı maddede de yetki istiyor. Kat karşılığı hasılat paylaşımı konusunda inşaat için anlaşma yapacaklar. Altı aylığına göreve gelen bir yönetim böyle bir yetki istiyor. Yarsuvat, "Yetkiyi vermezseniz istifa ederim" diyerek tehdit ediyor. Amaç Galatasaray gündemini değiştirmek. Neden? Amaç 5'inci maddeyi geçirmek. Bu madde oylanıp kongreden geçerse Aysal dönemi ibra olmuş olur. Mart ayındaki mali genel kurulda da Aysal'dan hesap sorulamaz. Ben bu davranışı Galatasaray'a hakaret olarak algılıyorum. Tüm Galatasaraylılar kongreye gidip maddeleri doğru okuyup gereğini yapmalıdır."

5'inci madde ne diyor?

Cumartesi günü yapılacak olağanüstü genel kurula çağrı ilanındaki 5. maddede şu ifadeler kullanılıyor: "01.01- 30.09.14 ara hesap döneminde gider bütçesinde aşım olması nedeniyle hazırlanmış revize bütçesinin oylanması ve karara bağlanması."