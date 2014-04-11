Greif'te 12 işçi daha gözaltına alındı

Hadımköy'de Greif çuval fabrikasında başta taşeronlaştırma uygulamalarına son verilmesi olmak üzere çeşitli taleplerle üretimi durdurarak, yaklaşık 2 aydır eylem yapan işçilerden 91'i, dün polis tarafından gözaltına alınmış, 12 işçi de eylemlerine fabrikanın çatısında devam etmişti. Fabrikanın çatısında bulunan 12 işçi, gece geç saatlerde eylemlerini bitirip inince polis tarafından gözaltına alındı. İşçiler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yağmur altında eylem

Fabrikanın içinde süren direnişi dünden itibaren dışarı taşıyan diğer işçiler ise hava yağmurlu olmasına rağmen, fabrikanın karşısındaki boş arazide gece saatlerinde eylemlerini sürdürdü. İşçilerin soğuktan korunmak için burada ateş yakarak ısınmaya çalıştıkları, yağmurdan korunmak için de üzerlerine naylon örttükleri görüldü. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı eylem halen devam ederken, polisin de fabrika çevresindeki bekleyişi sürüyor.

