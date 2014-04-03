GREIF işçileri Boğaziçi Köprüsü'nde eylem yaptı

53 gündür grevde olan GREIF işçileri, işyerleri ve sendika arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması üzerine seslerini duyurabilmek için Boğaziçi Köprüsü'nde eylem yaptı. Boğaz Köprüsü'ne çıkarak yolu trafiğe kapatan işçiler, "GREIF’te direniş kazanacak! Patron sendika işbirliğine son" pankartı açtı. İşçiler yaptıkları açıklamada direnişi kazanana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

İşçilerin açıklamasını bitirmesinin ardından eylem alanına gelen polis, işçileri eylemlerini sonlandırmaları konusunda uyardı. Polis, daha sonra 12 işçiyi gözaltına alınarak, Köprü Koruma Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.