İstanbul'da operasyon; eylem yapan 91 işçi gözaltında

İstanbul Hadımköy'deki çuval fabrikasında yaklaşık iki aydır grevlerini sürdüren işçilere polis müdahale etti. Çevik Kuvvet ekipleri, toplu sözleşmede işverenle anlaşamadıkları için yaklaşık iki aydır Hadımköy'deki Greif fabrikasında eylem yapan işçilere, sabah erken saatlerde müdahalede bulundu.

91 işçi gözaltında

Müdahalede 91 kişi gözaltına alındı. Müdahalenin ardından fabrikanın çatısına çıkan 15 işçinin ise bekleyişi sürüyor.

Yaralı işçiler de var

Çıkan arbedede yaralanan işçilerin Eyüp Devlet Hastanesi ve Haseki Hastanesi'ne götürüldükleri öğrenildi. Aralarında Genel Sekreter Arzu Çerkezoğlu'nun da bulunduğu DİSK yöneticileri de fabrikaya geldi.

Grev nasıl başlamıştı?

ABD'li çuval üreticisi Greif Çuval ile DİSK’e bağlı Tekstil İşçileri Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi sonuçsuz kalınca, Hadımköy’deki fabrikada çalışan 600’e yakın işçi Şubat ayında greve gitmişti.

İşçilerin fabrikayı işgalinin ardından Greif önce 135 işçinin iş akdini feshetti, daha sonra fabrikayı kapatma kararı aldı. Greif'teki grev 2 aydır devam ediyor.