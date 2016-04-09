Göztepe'de istifa eden Önder Özen taktiği

Göztepe kulübün istifa eden teknik direktörü Önder Özen’in sözleşmesini hâlâ feshetmediği ortaya çıktı. Özen'in yeni bir takımla anlaşmadan önce 3 maçlık cezasını tamamlamak için böyle bir yol izlendiği öne sürüldü.

Hürriyet’in haberine göre, Göztepe'de takım sezon sonuna kadar Mehmet Aurelio'ya emanet edilse de Önder Özen'in sözleşmesinin henüz feshedilmemesi kafaları karıştırdı. Önceki hafta PFDK'dan 3 maç men cezası alan Özen'in, Karşıyaka ile oynanacak derbide kağıt üzerinde de olsa Sarı-Kırmızılıların teknik direktörü olarak görüneceği öğrenildi.

Statüye göre teknik direktörün cezalı olduğu hallerde sorumlu olarak sahaya ve basın toplantılarına yardımcı antrenörün çıkmasını dikkate alan İzmir kulübünün, "Önder Özen nasılsa cezalı. Bu durumda profesyonel lisansı olmayan Mehmet Aurelio sahaya çıkıp, basın toplantısına katılabilir" diye düşündüğü ifade edildi.

Buna karşılık bir başka iddia da sözleşmenin hâlâ feshedilmeme nedeninin, Önder Özen'in cezasını tamamlama isteği. Geçen hafta istifa eden teknik adamın, yönetime giderek, "Cezalı olduğum 3 maç boyunca mukavelem devam etsin. Daha sonra bir başka kulüple anlaşırsam, böylece cezamı tamamlamış olurum" talebinde bulunduğu öne sürüldü.