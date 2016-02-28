Göztepe Teknik Direktörü Önder Özen'i kulüp başkanına şikayet eden futbolcu kadro dışı

Göztepe takım kaptanı Giray Kaçar'ın, teknik direktör Önder Özen'i Kulüp Başkanı'na şikayet ettiği gerekçesiyle süresiz kadro dışı bırakıldığı ortaya çıktı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Onur Atış'ın haberine göre, PTT 1. Lig’de Balıkesirspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 9 maça çıkaran Göztepe’de kaptan Giray Kaçar’ın kadro dışı kalmasının ardındaki sır perdesi aralandı.

Teknik direktör Önder Özen’in Balıkesirspor maçında oynatmamayı düşündüğü Giray Kaçar'ın, Kulüp Başkanı Mehmet Sepil’e, "Hoca beni kadroda düşünmüyor. Performansımdan memnun değil. Maçlarda hata yaptığımı söylüyor. Ben takımın en iyilerindenim ve kaptanıyım. Daha fazla performansımın üstüne koyamam. Bu şartlarda burada devam etmem mümkün değil. Maksimum çabayı gösteriyorum. Ancak beni bir türlü tutmadı" dediği öne sürüldü.



Teknik direktör Özen, oyuncusunun Kulüp Başkanı Mehmet Sepil ile yaptığı konuşmayı öğrenince son derece sinirlendiği ve tecrübeli futbolcuyu süresiz kadro dışı bıraktığı öğrenildi. Başkan Mehmet Sepil’in de Özen’in kararını desteklediği belirtildi. Giray’in çalışmalarına U21 takımıyla devam edeceği açıklandı.



Leroy George ve Kerem’i de Balıkesir’e götürmeyen Önder Özen, iki futbolcunun çok daha iyi bir performans göstereceğini söyledi. İki futbolcunun da 1 hafta dinlenmeye ihtiyacı olduğunu belirten Özen, "George’a bu ligin en iyi futbolcusu olduğunu söyledim. Sadece kendisini 1 hafta dinlendireceğimi ardından toparlanıp daha iyi bir şekilde sahalara döneceğini ifade ettim. George da bu talebimi son derece profesyonelce ve olumlu karşıladı. Hiç bir sorun çıkarmadan çok daha iyi çalışacağını söyledi. Aynı durum Kerem için de geçerli. Kerem yıllarca Süper Lig deneyimi yaşamış bir isim. İkisi de Göztepe’ye çok önemli katkılar sağlayacak" ifadelerini kullandı.



Basera ve Maah’tan da zaman zaman faydalanacağını belirten teknik direktör Önder Özen, "Giray’ın durumunun ardından Gosso’yu stopere çekebilirim. Bu durumda orta sahada Besara’ya ihtiyaç duyabilirim. Sol önde ise çok alternatifimiz var. O nedenle Maah’ı tercih etmiyorum" diye konuştu.