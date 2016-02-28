T24 LogoT24 Logo
Spor

Göztepe Teknik Direktörü Önder Özen'i kulüp başkanına şikayet eden futbolcu kadro dışı

İzmir kulübü Göztepe, PTT 1. Lig'de mücadele ediyor

28 Şubat 2016 01:15

Göztepe takım kaptanı Giray Kaçar'ın, teknik direktör Önder Özen'i Kulüp Başkanı'na şikayet ettiği gerekçesiyle süresiz kadro dışı bırakıldığı ortaya çıktı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Onur Atış'ın haberine göre, PTT 1. Lig’de Balıkesirspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 9 maça çıkaran Göztepe’de kaptan Giray Kaçar’ın kadro dışı kalmasının ardındaki sır perdesi aralandı.

Teknik direktör Önder Özen’in Balıkesirspor maçında oynatmamayı düşündüğü Giray Kaçar'ın, Kulüp Başkanı Mehmet Sepil’e, "Hoca beni kadroda düşünmüyor. Performansımdan memnun değil. Maçlarda hata yaptığımı söylüyor. Ben takımın en iyilerindenim ve kaptanıyım. Daha fazla performansımın üstüne koyamam. Bu şartlarda burada devam etmem mümkün değil. Maksimum çabayı gösteriyorum. Ancak beni bir türlü tutmadı" dediği öne sürüldü.

Teknik direktör Özen, oyuncusunun Kulüp Başkanı Mehmet Sepil ile yaptığı konuşmayı öğrenince son derece sinirlendiği ve tecrübeli futbolcuyu süresiz kadro dışı bıraktığı öğrenildi. Başkan Mehmet Sepil’in de Özen’in kararını desteklediği belirtildi. Giray’in çalışmalarına U21 takımıyla devam edeceği açıklandı.

Leroy George ve Kerem’i de Balıkesir’e götürmeyen Önder Özen, iki futbolcunun çok daha iyi bir performans göstereceğini söyledi. İki futbolcunun da 1 hafta dinlenmeye ihtiyacı olduğunu belirten Özen, "George’a bu ligin en iyi futbolcusu olduğunu söyledim. Sadece kendisini 1 hafta dinlendireceğimi ardından toparlanıp daha iyi bir şekilde sahalara döneceğini ifade ettim. George da bu talebimi son derece profesyonelce ve olumlu karşıladı. Hiç bir sorun çıkarmadan çok daha iyi çalışacağını söyledi. Aynı durum Kerem için de geçerli. Kerem yıllarca Süper Lig deneyimi yaşamış bir isim. İkisi de Göztepe’ye çok önemli katkılar sağlayacak" ifadelerini kullandı. 

Basera ve Maah’tan da zaman zaman faydalanacağını belirten teknik direktör Önder Özen, "Giray’ın durumunun ardından Gosso’yu stopere çekebilirim. Bu durumda orta sahada Besara’ya ihtiyaç duyabilirim. Sol önde ise çok alternatifimiz var. O nedenle Maah’ı tercih etmiyorum" diye konuştu. 

ETİKETLER

göztepegiray kaçarkaptanönder özensporptt1 lighabermehmet sepil

İlgili Haberler

Beşiktaş'ın eski sportif direktörü Önder Özen, Göztepe ile anlaştı

Fenerbahçeli eski futbolcular Aurelio ile Luciano'yu yardımcı antrenör olarak getireceği öğrenildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24