Beşiktaş'ın eski sportif direktörü Önder Özen, Göztepe ile anlaştı

PTT 1. Lig'de üst üste gelen kötü sonuçların ardından Metin Diyadin'le yollarını ayıran Göztepe, Beşiktaş'ın eski sportif direktörü Önder Özen'le el sıkıştı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Onur Atış'ın haberine göre; Sportif CEO Barış Güçlü, kulüp başkanı Mehmet Sepil'in isteği üzerine İzmir'e davet edilen Özen'le Çeşme'de masaya oturdu. Yapılan görüşmede son olarak geçen yıl Süper Lig takımı Kasımpaşa'yı 8 maç çalıştıran 46 yaşındaki Önder Özen'le 3.5 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi. İş gezisi nedeniyle Azerbaycan'da bulunan Başkan Sepil'in Pazar günü İzmir'e gelerek yüz yüze konuşacağı Özen'in pazar günü Giresunspor deplasmanda Göztepe'yi izleyeceği belirtildi. Sepil ile Özen'in Giresun'da yapacağı toplantının ardından son durum netlik kazanacağı bildirildi.

Önder Özen'in kariyeri

Profesyonel olarak Ayaşspor ve Dikmenspor'da futbol oynayan Önder Özen, yeşil sahalara veda ettikten sonra teknik adamlık kariyerine 2001 yılında Eskişehir'in 3'üncü Lig'deki temsilcilerinden ESKİ Spor'da başladı.

Ardından Fenerbahçe'de PAF Takımı'nın başına geçip, sarı lacivertli kulüpte Christoph Daum, Arthur Zico ve Luis Aragones'in ekibinde yer alan Özen, teknik direktör olarak Hacettepe, Bugsaşspor ve Kasımpaşa'yı çalıştırdı. 2013-14 sezonunda Beşiktaş'ta sportif direktör olarak görev yapan Özen, geçen sezon Şota'nın ayrılmasından sonra son 8 maçta Kasımpaşa'nın başına geçti. Kasımpaşa macerasını 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle noktalayan Önder Özen yorumculuk yapıyordu.

Fenerbahçeli eski futbolcular Özen'in yardımcısı olacak

Önder Özen'in sözleşme imzalaması durumunda Fenerbahçeli eski futbolcular Mehmet Aurelio ile Fabio Luciano'yu yardımcı antrenör olarak getireceği öğrenildi. Futbola Brezilya'da başlayan Aurelio, 2001 yılında geldiği Türkiye'de Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giydi. 2006'da Türk vatandaşlığına geçerek Mehmet ismini alan Brezilyalı yıldız, 37 kez A milli takımda görev yaptı.

Aurelio gibi Brezilyalı olan Luciano da 2003-04'te Corinthians'tan Fenerbahçe'ye transfer oldu. 3 sezon sarı lacivertli formayı giyen Brezilyalı stoper, 2 kez şampiyonluk yaşadı. Luciano, Almanya'nın Köln ve ülkesinin Flamengo takımlarında oynadıktan sonra futbolu bıraktı.

Önder Özen'le prensip anlaşmasına varılması, sarı kırmızılı camiada "ihtiyatlı" karşılandı. İyi bir futbol yorumcusu olarak tanınmasına karşın teknik adamlık kariyerinde Bugsaşspor'u 2. Lig'de play off'a çıkarmak dışında önemli bir başarısı bulunmayan Özen'in PTT 1'inci Ligi'ni tanımadığını öhe süren bazı eski futbolcularla camianın ileri gelenlerinin yöneticilere bu konudaki endişelerini ilettiği öğrenildi.