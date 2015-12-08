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Spor

Cezalı futbolcu oynatan Göztepe hükmen mağlup sayıldı

Benzer şekilde İspanyol devi Real Madrid de Cadiz karşısında cezalı oyuncuya görev verdiği gerekçesiyle İspanya Kral Kupası'nda ihraç edilmişti

08 Aralık 2015 22:31

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında cezalı futbolcu oynatan Göztepe'nin hükmen mağlubiyetine karar verdi. İspanyol devi Real Madrid de Cadiz karşısında cezalı oyuncuya görev verdiği gerekçesiyle İspanya Kral Kupası'nda ihraç edilmişti.

PFDK'dan yapılan açıklamada, Türkiye Kupası mücadelesinde Nazilli Belediyespor'a sahasında 2-1 yenilerek elenen Göztepe'nin, cezalı futbolcu Mehmet Enes Öztürk'ü oynattığı gerekçesiyle kurul tarafından 3-0 hükmen yenik sayılması kararı alındığı bildirildi.   

Cezalı olduğu halde karşılaşmada forma giyen Mehmet Enes Öztürk ise 4 maç men cezası aldı.

Öte yandan Mersin İdmanyurdu, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda deplasmanda Fatih Karagümrük ile yaptığı karşılaşmada A takım listesinde olmayan sporcunun müsabaka isim listesinde yer almasından dolayı 15 bin lira para cezası aldı.

Vartaş Elazığspor 5 bin 250, oyuncusu Halil Akbunar ise 2 maç men ve 6 bin 500 lira para cezası alırken, Giresunsporlu futbolcu Mehmet Çayan'ın da 2 müsabakadan men cezası almasına karar verildi.

 

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