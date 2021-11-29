Fenerbahçe Göztepe'ye takıldı

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kaldı.

Gürsel Aksel Stadı'nda ilk yarısı Adis Jahovic'in golüyle Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan müsabakada Fenerbahçe, ikinci devrenin başında Serdar Dursun'la 1-1 beraberliği yakaladı. Bu skorla biten müsabakanın ardından Fenerbahçe puanını 24'e çıkarırken, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düştü.

Süper Lig'de son 6 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan sarı-lacivertli ekip averajla 4. sırada yer aldı. Takımının tek golünü atan Serdar Dursun ligde diğer golünü de Aytemiz Alanyaspor'a karşı yine kafa vuruşuyla bulmuştu.

Fenerbahçe'de iki cezalı

Fenerbahçe'de sarı kart gören Miha Zajc cezalı duruma düştü. Filip Novak da ikinci sarı kartının ardından kırmızı kartla cezalandırıldı. İki oyuncu gelecek hafta Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

Müsabakanın ilk yarısında bir pozisyonda yardımcı hakem Bahtiyar Birinci'nin bayrağı İrfan Can Kahveci'ye çarpması sonucu İrfan Can yere düştü.

Göztepe 5 maçtır kazanamıyor

Ligde üst üste 5. maçından galibiyet çıkaramayan Göztepe ise haftayı 11 puanla 18. sırada tamamladı.

İç sahada son golünü 2-1 kazandığı Medipol Başakşehir maçında atan Göztepe, kendi evinde 4 maç sonra gol buldu. Sarı-kırmızılı ekip Jahovic'in vuruşuyla, taraftarının önünde 407 dakika sonra gol sevinci yaşadı.

Müsabakayı 16 bin 141 seyirci takip etti.

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Stat: Gürsel Aksel Hakemler: Mete Kalkavan, Bahtiyar Birinci, Hakan Yemişken Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Arslanagic, Atınç Nukan, Atakan Çankaya, Berkan Emir, Obinna, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar (Dk. 86 Lourency), Tijanic, Jahovic (Dk. 83 Cherif Ndiaye) Fenerbahçe: Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Min-jae, Serdar Aziz, Novak, Meyer (Dk. 77 Berisha), Zajc (Dk. 64 Sosa), Crespo, İrfan Can Kahveci (Dk. 77 Rossi), Mesut Özil (Dk. 90 Szalai), Serdar Dursun Goller: Dk. 40 Jahovic (Göztepe), Dk. 48 Serdar Dursun (Fenerbahçe) Kırmızı kart: Dk. 88 Novak (Fenerbahçe) Sarı kartlar: Dk. 42 Zajc, Dk. 74 Sosa, Dk. 75 İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz (Fenerbahçe), Dk. 74 Halil Akbunar, Dk. 90+3 Obinna (Göztepe)

Maçtan önemli anlar

33. dakikada sağ kanattan Halil Akbunar'ın yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Jahovic'in kafa vuruşunda, kaleci Berke topu uzaklaştırdı.

34. dakikada sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Halil Akbunar'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

40. dakikada Göztepe öne geçti. Mesut Özil'in Min-jae'ye aktarmak istediği topu kapan Jahovic, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

43. dakikada sağ kanattan Berkan Emir'in doğrudan kaleye doğru giden topunu, kaleci Berke son anda kornere uzaklaştırdı.

İlk 45 dakikalık bölümü Göztepe 1-0 önde tamamlandı.