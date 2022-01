Fenerbahçe Göztepe'ye takıldı

Stat: Gürsel Aksel Hakemler: Mete Kalkavan, Bahtiyar Birinci, Hakan Yemişken Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Arslanagic, Atınç Nukan, Atakan Çankaya, Berkan Emir, Obinna, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar (Dk. 86 Lourency), Tijanic, Jahovic (Dk. 83 Cherif Ndiaye) Fenerbahçe: Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Min-jae, Serdar Aziz, Novak, Meyer (Dk. 77 Berisha), Zajc (Dk. 64 Sosa), Crespo, İrfan Can Kahveci (Dk. 77 Rossi), Mesut Özil (Dk. 90 Szalai), Serdar Dursun Goller: Dk. 40 Jahovic (Göztepe), Dk. 48 Serdar Dursun (Fenerbahçe) Kırmızı kart: Dk. 88 Novak (Fenerbahçe) Sarı kartlar: Dk. 42 Zajc, Dk. 74 Sosa, Dk. 75 İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz (Fenerbahçe), Dk. 74 Halil Akbunar, Dk. 90+3 Obinna (Göztepe)