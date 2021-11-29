Rıdvan Dilmen: Trabzonspor yüzde 97 şampiyon oldu

Fenerbahçe'nin Göztepe'ye puan kaybetmesinin ardından lider Trabzonspor ile puan farkı 12'ye çıktı. Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, 14. haftanın ardından Trabzonspor'un yüzde 97 şampiyon olduğunu söyledi.

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe’nin Göztepe deplasmanında 1-1 berabere kalması ve 2 puan daha kaybetmesinin ardından şampiyonluk yolunda inanılmaz bir tablo ortaya çıktı. 36 puanla lider durumda olan Trabzonspor 14. hafta itibariyle Fenerbahçe ile 12, Galatasaray ile 14, Beşiktaş’la ise 16 puan fark yaptı.

"14. haftada Trabzonspor, 3 büyüklere puan farkını double yaptı”

Fenerbahçe, Göztepe deplasmanında kazanamayınca puan farkını 10’a düşürme şansını kaybetti ve lider Trabzonspor şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakaladı. Maçın ardından TRT Spor’da değerlendirmelerde bulunan yorumcu Rıdvan Dilmen, Trabzonspor’un şampiyonluk oranını %97 olarak açıkladı. Dilmen yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı:

“Ligin daha 14. haftası, hatta 25. haftasında falan ben demem ‘Şampi’ diye ama Trabzonspor bugün %97 şampiyon oldu. Trabzonspor, %97, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş %1 hepsinin. Trabzonspor’un 180’lik arabası var, 180’le gidiyor. Fenerbahçe’nin 200’lük arabası var, 120 ile gidiyor. 14. haftada Trabzonspor, 3 büyüklere puan farkını double yaptı”

"Nefret eden biri İrfan'ı çıkarır"

”Bugün Fenerbahçe’yi hiç sevmeyen, Fenerbahçe’den nefret eden bir adam olsa İrfan’ı çıkarır. Ya da rakibin hocası böyle bir şey yapabilir. İrfan’ı çıkartırken bütün Türkiye ‘Aaa’ dediyse burada problem var. İrfan Can’ı çıkartan biri Fenerbahçe’de teknik direktörlük yapamaz.”