Serdar Dursun: Silkelenmemiz lazım

Fenerbahçe'nin hücum oyuncularından Serdar Dursun, İzmir'de 1-1 tamamlanan Göztepe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Dursun, "Bizim için bir puan çok kötü. Takım olarak bir an önce silkelenip, kendimize inanıp devam etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe ve Fenerbahçe, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. 13. haftada Galatasaray karşısında 2-1'le kazanan Fenerbahçe, İzmir'de 1 puana razı oldu.

Göztepe 40. dakikada Adis Jahovic ile 1-0 öne geçerken, Fenerbahçe'nin cevabı 48. dakikada Serdar Dursun ile geldi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 24 puala 4. sıraya yükseldi. Göztepe ise 11 puanla 18. sırada kaldı.

Karşılaşmada takımının tek golünü atan Serdar Dursun, maçın ardından yaptığı açıklamalarda, "Trabzonspor'u yakalamak için 3 puan gerekliydi bugün. Bizim için bir puan çok kötü. Takım olarak bir an önce silkelenip, kendimize inanıp devam etmemiz lazım" dedi.

"Yenemezsen nedenlerini araman lazım" diyen Serdar, "Ofansif ve defansif olarak daha iyi oynamamız lazım. Büyük takımlarda fırsat gelince katkı sağlamak lazım. Herkes elinden geleni yapıp performansını üste çekmeli" diye konuştu.