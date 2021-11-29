Fenerbahçe takım otobüsüne taşlı saldırı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de, takım otobüsü maçtan önce saldırıya uğradı.

Göztepe maçı öncesi stada hareket eden takım otobüsüne taşlı saldırı yapıldı. Taşlardan biri futbolcuların oturduğu koltuğun camına isabet etti.

Sarı-lacivertlilerin takımın otobüsünün, karşılaşmanın oynanacağı Gürsel Aksel Stadyumu'na gidişte taşlı saldırıya uğradığı ve otobüste hasar meydana geldi.

Fenerbahçe'de teknik heyet ve futbolcuların durumlarının iyi olduğu belirtildi.