Gözler yargıda; MHP’yi karıştıran olağanüstü kurultay için karar günü

MHP'de muhaliflerin, "Kurultay Çağrı Heyeti" oluşturularak, partinin olağanüstü kurultaya götürülmesi talebiyle açtığı dava bugün görülecek. Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi’ndeki dava saat 14.30'da başlayacak. Davanın ilk celsesinde karar çıkabileceği belirtildi.

Meral Akşener, Sinan Oğan, Koray Aydın ve Ümit Özdağ Genel Başkanlık için yarışacaklarını açıklamıştı. Kurultayının toplanması için 548 imza toplayarak bunları Genel Merkez’e sunmuştu. Ancak tavrını daha önce “Kurultay toplanmayacak” diye net bir dille açıklayan MHP yönetimi bu talebe resmi bir yanıt vermemişti. Eğer mahkemeden, “olağanüstü kurultay toplansın” yönünde bir karar çıkarsa MHP yönetiminin “kararı tanımadığını” açıklayacak ve Yargıtay’a gideceği öğrenilmişti.

MHP Trabzon İl Başkanı Muammer Demeli, Denizli İl Başkanı Yasin Öztürk, Kilis İl Başkanı Arif Amoca, Bilecik İl Başkanı Ahmet Gürses, Kırklareli İl Başkanı Kürşad Yamaner, Ardahan İl Başkanı Taşkın Polat, Bayburt İl Başkanı Süleyman Burç, Elazığ İl Başkanı Abdulvahap Erdem, Samsun İl Başkanı Ömer Süslü, Sivas İl Başkanı Ragıp Özkan, Tekirdağ İl Başkanı Enez Kaplan, Tokat İl Başkanı Fatih Demirkol, Nevşehir İl Başkanı Göksel Taşçı, Uşak İl Başkanı Ali Kurt, Çorum İl Başkanı Bekir Çetin ve Gümüşhane İl Başkanı Ali Ateş, "Kurultay Çağrı Heyeti" oluşturularak, partinin olağanüstü kurultaya götürülmesine karar verilmesi için dava açmıştı.

Dava dilekçesinde, 543 büyük kongre delegesinin, "partinin büyük kongresinin olağanüstü toplantıya çağrılması hususunda noter vasıtasıyla talepte bulunduğu, talebin, kongrede tüzük değişikliğini de içerdiği" belirtilmişti.

Dava tarihine kadar olağanüstü kongrenin toplanması kararı alınmadığı gibi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin değişik tarihlerdeki açıklamalarında, "Talebin yerine getirilmeyeceğini" beyan ettiği anımsatılan dilekçede, büyük kongreyi toplantıya çağırmak üzere Aksaray İl Başkanı Ayhan Erel, MHP Kurucular Kurulu Üyesi Ali Sağır ve Bursa Üst Kurul Delegesi Mehmet Bilgiç'in çağrı heyeti "asil üyesi", MYK Yedek Üyesi Turan Yaldır'ın ise "yedek üye" olarak belirlenmesi istenmişti.