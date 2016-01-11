MHP kulisi: Bahçeli, kurultay için imza toplayan muhaliflere mahkeme resti çekti

MHP lideri Devlet Bahçeli, olağanüstü kongre için imza toplayan parti içi muhalefete mahkeme yolunu gösterdi. İmzaları işleme koymayacağının mesajını veren Bahçeli, “İmzayı, kim ne kadar toplarsa toplasın. Müracaatları halinde kabulü mümkün olmayacaktır” restini çekti.

Zaman Gazetesi'nden İsa Yazar'ın haberine göre; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti içi muhaliflerin olağanüstükurultay taleplerine restle karşılık verdi. Topladıkları 400'ün üzerindeki imzayı önümüzdeki hafta Genel Merkez'e sunacaklarını açıklayan muhaliflere tepki gösteren Bahçeli, toplanan imzaların geçersiz olduğunu savundu.

Muhaliflere mahkeme yolunu gösterdi

İki günlük Kızılcahamam kampının ardından basın toplantısı düzenleyen Bahçeli, “İmzayı kim ne kadar toplarsa toplasın. Müracaatları halinde kabulü mümkün olmayacaktır. Yasal haklarını kullanma yolu da açık olacaktır. Önümüzdeki günlerde bizimle değil, mahkemelerde haklarını savunmalarını tavsiye ederiz. İmzalar bize göre zaten geçersizdir. Geçerli olduğunu iddia eden varsa, sulh hukuk mahkemelerine başvurabilirler.” diye konuştu.

Edinilen bilgiye göre Devlet Bahçeli, olağanüstü kurultay için imza toplayan muhalefetin girişimlerini boşa çıkarmayı amaçlayan bir dizi karar aldı. Buna göre, 6 Mart 2016'dan itibaren ilçe ve il kongreleri yapılacak. Bu yolla, muhaliflere imza veren delegeler ayıklanacak. Olağan Kurultay ise 18 Mart 2018'de yapılacak. Bu süreçte muhaliflerin topladıkları imzaların geçersiz olduğu ileri sürülerek, delegeler mahkeme yoluyla imzalarını ispata zorlanacak. İl ve ilçe kongrelerinde ise imza sahiplerinin yerine yeni delegeler seçilecek. Böylece muhalif girişim bertaraf edilecek.