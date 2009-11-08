MHP Kurultayı'nda salona tek aday girebildi

T24 -

'Bahçeli, muhaliflerini resmi yolla tehdit etti!'

Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin salona girişi sırasında kurultay için hazırlanan ''Sonsuza Kadar Var Ol Türkiye'' adlı marş çalındı. Partililer sık sık ''Devletin başına Devlet gelecek'' şeklinde slogan attı. Bu arada, yaklaşık 50 kişilik bir grubun salona girmeye çalışması gerginliğe neden oldu. Bu kişilerin daha önce aday adaylığını açıklayan Ahmet Reyiz Yılmaz'ın taraftarları olduğu sanıldı.

Bu kişilerin üzerine yabancı cisim atıldı. Üyeler, "Devletin başına devlet gelecek" sloganları atarak, salona girişlerine engel olmaya çalıştı. Kısa süreli bir arbede yaşandı. Ancak söz konusu kişilerin İstanbul'dan gelen üyeler olduğu anlaşıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na geçilmesi salondaki gergin havayı dağıttı.

'Millet sırtlanları sırtından atacak'



Kürsüye çıkan Devlet Bahçeli, konuşmasında "Demokratik Açılım" projesine sert eleştirilerde bulundu.



Bahçeli, özetle şunları söyledi:



“Hükümet, Ermenistan’da Ermeni, Erbil’de peşmerge olmuştur. Bu, MHP ruhunda bağdaşamaz. Adına 'açılım' denerek, el kanlı terör örgütü PKK omuzlarda taşındı. Sürecin sonunda kanlı terör örgütünün af edilmesi, İmralı canisinin serbest bırakılması amaçlanmıştır. ‘Başbakan’ın PKK açılımı’ gazi ve şehitleri incitmiştir. Türk milleti eninda sonunda ayağa kalkacak ve sırtından sırtlanları silkip atacaktır. Tek millet, tek devlet,tek bayrak kırmızı çizgilerimizdir. Bunu içine sindiremeyen varsa ayağını denk alsın.”



Bahçeli'yle devam



Türkiye Tohumcular Birliği Genel Başkanı Hakkı Şafak Ses ile iş adamı Ahmet Reyiz Yılmaz da daha önce kongrede aday olacaklarını duyurmuştu. Ancak her ikisi de salona gelmedi. Bahçeli, genel başkanlık seçimine tek aday olarak girdi. Bahçeli, tek aday olarak girdiği genel başkanlık seçiminde geçerli oyların hepsini alarak bin 171 oyla yeniden genel başkan seçildi. Teşekkür konuşmasında partiye sızma girişimlerinden bahseden MHP lideri, "sizin kararlı tutumunuz sonucu hüsrana uğradılar" diye konuştu.



Bahçeli'ye süre sınırlaması kalktı



Kurultayda tüzük ve program değişikliği de yapıldı. Yeni MHP tüzüğünde genel başkanın en fazla beş dönem aday olabileceği maddesi kaldırıldı. Ve parti liderine ömür boyu genel başkanlık yolu açıldı.



Oğul Haberal MYK listesinde



Partinin yeni Merkez Yönetim listesinde ise Bahçeli'nin yakın kurmaylarından Deniz Bölükbaşı ile emekli general ve Adana milletvekili Kürşat Atılgan, Eski Hazine Müsteşarı Ertuğrul Kumcuoğlu ve DYP kökenli Celal Adan dikkat çeken isimler arasındaydı. Alevi cemaatinden Ercan Güvenç ve Ergenekon soruşturmasında tutuklu bulunan Mehmet Haberal'ın oğlu Erkan Haberal da MYK listesine girdi.



Salondan notlar



Kongrenin yapıldığı salonun girişine ''Sonsuza Kadar 'Var Ol' Türkiye'' pankartı asılırken, parti otobüsünden müzik yayını yapıldı.



Salonda üzerinde Alparslan Türkeş ve Devlet Bahçeli'nin resminin yer aldığı ve ''Bir Hilal Uğruna 40 yıl'' yazılı dev afiş asıldı.



Türk bayrakları, parti bayraklarının yanı sıra Azerbaycan bayrağı da açıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli, ilk kez prompter cihazı kullandığı konuşmasında MHP çizgisinden ayrılan ülkücüleri yeniden partiye davet etti.



Bu sözlerin ardından misafir protokol listesi okunurken geçmiş kurultaylarda tepki alan BBP ve ATP yöneticileri bu kez delegelerce alkışlandı. Bu da her iki parti ile önümüzdeki süreçte MHP çatısı altında bir birliktelik olabileceği şeklinde yorumlandı.



Bu arada salonda domuz gribine karşı da önlem alındı. Bir gün önce ilaçlanan Atatürk Spor Salonu’nda bazı gazeteciler maske ile çalıştı.



2 bin polis görev yaptı



MHP liderinin iki gün önce yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin kamu gücünü kullanarak kongrenin huzurunu bozacağına dair emareler aldıklarını açıklamasına hükümet ve AK Parti'den tepki gelmişti.



İçişleri Bakanı Beşir Atalay, MHP Genel Sekreteri'ni dün arayarak Ankara Emniyeti'nin kongre salonunda güvenlikle ilgili gerekli önlemi alacağını bildirmişti.



Kongre için yaklaşık 2 bin polis görevlendirildi. Ayrıca Ülkü Ocakları'ndan çok sayıda kişi de güvenliği sağlamaya çalıştı.