Gözaltına alınan TTB Başkanı Tükel'in eşi: Sevdiğim adama kefilim ve hep yanındayım

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı’yla ilgili olarak yapılan “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” açıklamasının ardından gözaltına alınan 11 yöneticinin arrasında bulunan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Raşit Tükel’in kendisi gibi doktor olan eşi Aytül Gürbüz Tükel, “Ben Raşit’e, sevdiğim adama kefilim ve hep yanındayım” dedi.

Eşinin gözaltına alınmasıyla ilgili kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda buşunan Tükel, "Sevgili eşim Raşit Tükel 20 yıldır hayatımda çok iyi bir baba, çok iyi bir eş, çok iyi bir evlattır, çok iyi bir hekim, akademisyen, demokrat, insancıl, barış yanlısı biridir, bir gün bile ona hayranlığım azalmadı, ben Raşit’e sevdiğim adama kefilim ve hep yanındayım” ifadelerini kullandı.