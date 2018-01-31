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TTB: Bizim için bir şey değişmedi; değişen, hukukun ayaklar altına alınması

"Hekimler her koşulda savaşa karşı durur ve barışı savunur"

31 Ocak 2018 17:11

Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) yönelik gerçekleştirilen gözaltılara ilişkin TTB Yüksek Onur Kurulu Üyeleri, TTB Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

TTB'nin savaşa karşı tutumunun değişmediğini ancak değişen şeyin Türkiye'de hukukun ayaklar altına alındığı vurgulandığı toplantıda, TTB Yüksek Onur Kurulu üyelerinden Ali Çerkezoğlu yaptığı açıklamada "Hekimler her koşulda savaşa karşı durur ve barışı savunur. Hekimler dünyanın her yerinde ve her anında kendi çıkarlarını gözetmeden barışı savunur" dedi.

Çerkezoğlu, yöneticilerinin gözaltına alınmasının herhangi bir aksaklığa yol açmayacağını belirtti. Ayrıca, barış talebini dillendirmenin yanı sıra sağlık alanında yaşanan sorunları da aktarmaya devam edeceklerini söyledi.

Çerkezoğlu, Merkez Konseyi Yöneticisi arkadaslarinin gozaltinda olmasaydı hastalarına bakıyor olacaklarını anlattı. Hekimlik uygulamalarının aksatıldığına dikkati çekti.

Çerkezoglu, TTB'nin mücadale birikiminin saymakla bitmeyeceğini kaydetti. Cerkezoglu, "TTB açısından yeni bir durum yoktur. TTB her zaman savaşa karşı çıkmıştır. Yeni olan ülkemizde hukukun ayaklar altına alındığı iklimdir.Yeni olan barış istemenin teröristlikle esleştirildiği durumdur" dedi.

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