Gözaltına alınan HDP'li: İşkence gördüm, savcı "Bakur'u izledin mi?" diye sordu!

Ankara Garı’ndaki patlamayı önceden haber veren tweet’ler attığı iddiasıyla gözaltına alınan Özgür Gündem gazetesi yazarı ve 7 Haziran seçimlerinde HDP’den milletvekili aday adayı olan Mehmet Serhat Polatsoy, gözaltında işkence gördüğünü söyledi.

Savcılığın, Polatsoy'a bilgisayarında çıkan Bakur adlı belgeseli izleyip izlemediğini sordu. PKK üyelerinin kamplardaki yaşamını anlatan Bakur'un İstanbul Film Festivali kapsamında gerçekleşmesi gereken gösterimi, Kültür Bakanlığı tarafından engellenmişti

Cumhuriyet'ten Kemal Göktaş'ın haberine göre, Polatsoy ifadesinde “kurtperver” kullanıcı adlı twitter hesabının kendisine ait olup olmadığı sorusunu yanıtlarken “Hesap bana ait değildir. Kime ait olduğunu da bilmiyorum” dedi.



Patlamanın olduğu gün Şanlıurfa’da olduğunu söyleyen Polatsoy köşe yazılarında veya sosyal medyada miting sırasında saldırı olacağı yönünde herhangi bir beyanda bulunmadığını ve “DrBereday” adlı Twitter hesabının kullanıcısı E.Ö’yü tanımadığını söyledi. Polatsoy'a bombalı saldırılarla ilgili başka suçlama yöneltmeyen savcılık, bilgisayarında çıkan Bakur isimli belgeseli izleyip izlemediğini sordu. Polatsoy, bu soruya “Fragmanını izledim. Ama belgeseli izlemedim. Bilgisayarımda böyle bir belgeselin olup olmadığını hatırlamıyorum” yanıtını verdi.

‘İşkence gördüm’





Polatsoy, gözaltında işkence ve kötü muamele gördüğünü belirterek şunları anlattı:

“Şanlıurfa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde gözaltında bulunduğum sırada yüzünü görmediğim bir kişi bana kontr-gerilla daire başkanı olduğunu, benim için 232 kilometre uzaktan geldiğini söyleyerek bana ait olmayan ikinci bir Twitter hesabının benim olduğu yönünde beyanda bulunmam için baskı yaptı. Artık işimin bittiğini 20-22 yıl ceza yiyeceğimi söyledi. Ellerim arkadan kelepçeli ve gözlerim bağlı olduğu halde yüzüme ve başıma sert bir cisimle vuruldu. 3-4 saat ayakta beklettiler. Her sendeleyip yere düştüğümde ayağa kaldırırken vurdular. Odada 4-5 kişi vardı. Ayaklarımda derman kalmayınca beni nezarethaneye bıraktılar. Ancak o sırada beni özel harekatçılara teslim ederek işkence yaptıracaklarını söylediler. Hâlâ omuriliğimde ağrı var.”

Gözaltında tweet atmış

Polatsoy'un avukatı Halil İbrahim Vargün gözaltında iken müvekkiline ait Twitter hesabından mesajlar paylaşıldığını belirterek “Bu durum polis tarafından delil yaratılmaya çalışıldığını göstermektedir” dedi. Vargün Şanlıurfa Terörle Mücadele Şubesi polisleri hakkında soruşturma açılmasını talep etti.

Bakanlığın engellediği film

Polisin en az 100 kişinin hayatını kaybettiği canlı bomba saldırılarıyla ilgili soruşturmada gözaltına aldığı HDP’li yazara “izleyip izlemediğini” sorduğu Bakur (Kuzey) belgeseli Ertuğrul Mavioğlu ve Çayan Demirel tarafından çekildi. Belgesel PKK’lilerin dağdaki hayatını konu alıyordu. Belgeselin İstanbul Film Festivali kapsamında gerçekleşmesi gereken gösterimi, Kültür Bakanlığı tarafından engellenmişti