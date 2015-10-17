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Dünya

Ankara katliamı New York'ta iki ayrı eylemle protesto edildi

Gruplar arasında sözlü sataşmalar yaşanırken; YPG tişörtü giyen bir ABD vatandaşı, trafiği engellediği gerekçesiyle gözaltına alındı

17 Ekim 2015 23:49

10 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan "Barış, Emek ve Demokrasi" mitingi öncesinde meydana gelen patlamalarda hayatını kaybedenler, ABD'nin New York kentindeki Türkiye Başkonsolosluğu binasının önünde protesto edildi.

DHA'nın New York muhabiri Nafiz Albayrak'ın haberine göre, Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu’nun bulunduğu bina önünde, Ankara katliamını anmak için iki ayrı eylem gerçekleştirildi. Karşılıklı protesto gösterilerinde, taraflar arasında sözlü sataşmalar yaşandı. 

Ankara’da yaşanan katliamı protesto eden grup, “Katilleri tanıyoruz”, Türkçe, Kürtçe ve İngilizce olarak “İnadına barış”, “Barış’ı vurdunuz, yıldıramazsınız”, yazılı döviz ve pankartlar açarak “Faşizme karşı omuz omuza” sloganları attı. Yolun karşı tarafında, ellerinde Türk Bayrakları ile slogan atan grup da “Katil PKK hesap verecek” diye karşılık verdi.

Üzerinde “PKK terörünü durdurun”, “IŞİD terörünü durdurun”, “Yurtta barış, dünyada barış” yazılı, Türk ve Amerikan Bayraklarıyla bezenmiş araçlar da protestonun düzenlendiği sokakta düzenli aralıklarla tur attı.

Sözlü ve küfürlü sataşmaların yaşandığı gösteride, üzerinde YPG tişörtü ile boy gösteren ve Amerikan vatandaşı olduğunu söyleyen bir kişi de, polislerin trafik akışını engellediği uyarısına aldırış etmediği için gözaltına alındı. 

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