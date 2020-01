Akademisyenler dünyanın dört bir yanından seslendi: Ankara katliamı BM çatısı altında incelensin!

Dünyanın dört bir yanından akademisyenler, ortak açıklama yaparak 10 Ekim’de Ankara’daki Barış Mitingi öncesinde meydana gelen ve 102 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan patlamaların Birleşmiş Milletler çatısı altında kurulacak bağımsız komisyonlarca incelenmesi çağrısında bulundu.

Aralarında Judith Butler, David Harvey, Antonio Negri, Michael Hardt, Immanuel Wallerstein, Slavoj Zizek, Jacques Ranciere, Angela Davis, Partha Chatterjee, Michaael Taussig ve Pınar Selek'in de bulunduğu akademisyenler, "Türkiye hükümetinin katliamın hesabını vermesi ve tüm dünya hükümetlerinin de Türkiye hükümetiyle ilişkilerini gözden geçirmesini" talep ederken imzaladıkları metinde "Otoriter ve gayrımeşru bir rejime direnen Türkiye halklarıyla uluslararası dayanışma için çağrı yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ortak açıklamada, "Türkiye rejimiyle anlaşmalı olan tüm hükümetlerin savaş politikalarını baştan aşağı gözden geçirmeleri" istenirken, "demokrasinin şiddetle bastırılmasına vesile olan silah satışlarının iptali"nin de bu sürece dahil edilmesi çağrısı yapıldı.

Butler, Etienne Balibar, Marianne Hirsch, Başak Ertür, Meltem Ahıska, Elena Loidizou, Ayça Çubukçu ve Zeynep Gambetti'nin birlikte hazırladığı metnin tam hali şöyle:

Akademisyenlerden Ankara Katliamı Sonrasında Uluslararası Dayanışma Çağrısı

"10 Ekim’de Ankara’da 100’den fazla barış göstericisini öldüren korkunç bomba saldırısının ardından, biz aşağıda imzası bulunan akademisyen ve araştırmacılar, Türkiye hükümetinden bu olayların hesabını vermesini, tüm dünya hükümetlerinin de Türkiye hükümetiyle ilişkilerini gözden geçirmelerini talep ediyoruz.

Ankara katliamının gerçekleşmesinde devlet aktörlerinin işbirliği olduğuna dair ciddi iddiaların Birleşmiş Milletler çatısı altında bağımsız komisyonlarca soruşturulması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye ile mevcut tüm ikili ve çok taraflı anlaşmalar, temel haklarını savunan insanların sindirilmemesi, taciz edilmemesi ve katledilmemesi için somut adımlar atılması koşuluna bağlanmalıdır.

Otoriter ve gayrımeşru bir rejime direnen Türkiye halklarıyla uluslararası dayanışma için çağrı yapıyoruz. Kürt nüfusu sindirmek ve muhalefeti susturmak için yasal olmayan araçların devreye sokulması her ne bahaneyle olursa olsun onanamaz, siyasi zorunluluk olarak mazur görülemez. Ankara’daki yürüyüşün amaçlarından biri, Türkiye hükümetinin Kürtlerle sürdürdüğü ve 2015 baharında askıya aldığı barış görüşmelerini yeniden başlatmasını sağlamaktı.

Türkiye’de sivil halkın yaşam hakkının korunmasını, toplanma özgürlüğünün güvence altına alınmasını, şiddetten ve baskıdan arınmış özgür ve açık seçimlerin sağlanmasını talep ediyoruz. Türkiye ve Orta Doğu’da kalıcı barışın sağlanması için, Türkiye rejimiyle anlaşmalı olan tüm hükümetlerin savaş politikalarını baştan aşağı gözden geçirmeleri, bölgede militarizasyonu azaltmak için samimi olarak sorumluluk sergilemeleri şarttır, buna demokrasinin şiddetle bastırılmasına vesile olan silah satışlarının iptali de dahildir."

