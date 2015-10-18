Akademisyenler dünyanın dört bir yanından seslendi: Ankara katliamı BM çatısı altında incelensin!

18 Ekim 2015 00:20
Dünyanın dört bir yanından akademisyenler, ortak açıklama yaparak 10 Ekim’de Ankara’daki Barış Mitingi öncesinde meydana gelen ve 102 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan patlamaların Birleşmiş Milletler çatısı altında kurulacak bağımsız komisyonlarca incelenmesi çağrısında bulundu.
Aralarında Judith Butler, David Harvey, Antonio Negri, Michael Hardt, Immanuel Wallerstein, Slavoj Zizek, Jacques Ranciere, Angela Davis, Partha Chatterjee, Michaael Taussig ve Pınar Selek'in de bulunduğu akademisyenler, "Türkiye hükümetinin katliamın hesabını vermesi ve tüm dünya hükümetlerinin de Türkiye hükümetiyle ilişkilerini gözden geçirmesini" talep ederken imzaladıkları metinde "Otoriter ve gayrımeşru bir rejime direnen Türkiye halklarıyla uluslararası dayanışma için çağrı yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.
Ortak açıklamada, "Türkiye rejimiyle anlaşmalı olan tüm hükümetlerin savaş politikalarını baştan aşağı gözden geçirmeleri" istenirken, "demokrasinin şiddetle bastırılmasına vesile olan silah satışlarının iptali"nin de bu sürece dahil edilmesi çağrısı yapıldı.
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Butler, Etienne Balibar, Marianne Hirsch, Başak Ertür, Meltem Ahıska, Elena Loidizou, Ayça Çubukçu ve Zeynep Gambetti'nin birlikte hazırladığı metnin tam hali şöyle:
"10 Ekim’de Ankara’da 100’den fazla barış göstericisini öldüren korkunç bomba saldırısının ardından, biz aşağıda imzası bulunan akademisyen ve araştırmacılar, Türkiye hükümetinden bu olayların hesabını vermesini, tüm dünya hükümetlerinin de Türkiye hükümetiyle ilişkilerini gözden geçirmelerini talep ediyoruz.
Ankara katliamının gerçekleşmesinde devlet aktörlerinin işbirliği olduğuna dair ciddi iddiaların Birleşmiş Milletler çatısı altında bağımsız komisyonlarca soruşturulması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye ile mevcut tüm ikili ve çok taraflı anlaşmalar, temel haklarını savunan insanların sindirilmemesi, taciz edilmemesi ve katledilmemesi için somut adımlar atılması koşuluna bağlanmalıdır.
Otoriter ve gayrımeşru bir rejime direnen Türkiye halklarıyla uluslararası dayanışma için çağrı yapıyoruz. Kürt nüfusu sindirmek ve muhalefeti susturmak için yasal olmayan araçların devreye sokulması her ne bahaneyle olursa olsun onanamaz, siyasi zorunluluk olarak mazur görülemez. Ankara’daki yürüyüşün amaçlarından biri, Türkiye hükümetinin Kürtlerle sürdürdüğü ve 2015 baharında askıya aldığı barış görüşmelerini yeniden başlatmasını sağlamaktı.
Türkiye’de sivil halkın yaşam hakkının korunmasını, toplanma özgürlüğünün güvence altına alınmasını, şiddetten ve baskıdan arınmış özgür ve açık seçimlerin sağlanmasını talep ediyoruz. Türkiye ve Orta Doğu’da kalıcı barışın sağlanması için, Türkiye rejimiyle anlaşmalı olan tüm hükümetlerin savaş politikalarını baştan aşağı gözden geçirmeleri, bölgede militarizasyonu azaltmak için samimi olarak sorumluluk sergilemeleri şarttır, buna demokrasinin şiddetle bastırılmasına vesile olan silah satışlarının iptali de dahildir."
İmzacılar:
Meltem Ahıska, Boğaziçi University, Istanbul
Etienne Balibar, Université de Paris 10 /Kingston University London
Judith Butler, University of California, Berkeley
Ayça Çubukçu, London School of Economics
Başak Ertür, Birkbeck College, University of London
Zeynep Gambetti, Boğaziçi University, Istanbul
Marianne Hirsch, Columbia University, New York
Elena Loizidou, Birkbeck, University of London
Joan Scott, Institute for Advanced Study, Princeton
Elda Abrevaya, psychologist, psychoanalyst, Istanbul
Lila Abu-Lughod, Columbia University, New York
Gilbert Achcar, SOAS, University of London
Hülya Adak, Sabancı University
Gülcan Akırmak, clinical psychologist, Işık University, Istanbul
Nadje Al-Ali, SOAS, University of London
Greg Albo, York University, Toronto
Ayşe Gül Altınay, Sabancı University, Istanbul
Janine Altounian, essayist and translator
Elmar Altvater, Freie Universität, Berlin
Michael Arfken, University of Prince Edward Island, Charlottetown
Maria Aristodemou, Birkbeck, University of London
Talal Asad, Graduate Center, City University of New York
Athena Athenasiou, Panteion University, Athens
Bilgin Ayata, University of Basel
Albena Azmanova, University of Kent
Evren Balta, Yıldız Technical University, Istanbul
Amy Bartholomew, Carleton University, Ottowa
Pınar Bedirhanoğlu, Middle East Technical University, Ankara
Zeineb Ben Said Cherni, Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis
Seyla Benhabib, Yale University, Connecticut ;
Henry Bernstein, SOAS, University of London
Sophie Bessis, Institut des Relations Internationales et Stratégiques, Paris
Chetan Bhatt, London School of Economics
Jacques Bidet, Université de Paris-Ouest
Constantin Boundas, Trent University
Bill Bowring, Birkbeck, University of London
Hamit Bozarslan, EHESS, Paris
Sarah Bracke, Ghent Univeristy
Wendy Brown, University of California, Berkeley
Eddie Bruce-Jones, Birkbeck, University of London
Susan Buck-Morss, City University of New York
George Caffentzis, University of Southern Maine
Claude Calame, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris
Craig Calhoun, London School of Economics
Marie-Claire Caloz-Tschopp, Collège International de Philosophie, Paris
Al Campbell, University of Utah
Joseph H. Carens, University of Toronto
Senija Causevic, SOAS, University of London
Paula Chakravartty, New York University
Anastasia Chamberlen, Birkbeck, University of London
Partha Chatterjee, Columbia University, New York / Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta
Patrice Cohen-Séat, lawyer, Paris
Catherine Colliot-Thélène, Université Rennes 1
Maria José Contreras, Universidad Catolica de Chile, Santiago
Simten Coşar, Hacettepe University, Ankara
Deborah Cowen, University of Toronto
Christopher Cramer, SOAS, University of London
Paolo Cuttitta, Vrije Universiteit Amsterdam
Hamid Dabashi, Columbia University, New York
Angela Y. Davis, University of California, Santa Cruz
Boaventura de Sousa Santos, University of Coimbra
Jodi Dean, Hobart and William Smith Colleges, Geneva, New York
Sila Demirors, SOAS, University of London
Costas Douzinas, Birkbeck, University of London
Bora Erdağı, Kocaeli University
Aysegul Ergul, Carleton University, Ottowa
Samera Esmeir, University of California, Berkeley
Jean-Louis Fabiani, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris/ Central European University, Budapest
Éric Fassin, Université Paris 8
Shelley Feldman, Cornell University, Ithaca
Elisabeth Gauthier, Transform! Europe, Paris
Akis Gavrilidis, University of Macedonia, Thessaloniki
Adam Gearey, Birkbeck, University of London
Nicole Gervasio, Columbia University, New York
Peter Geschiere, University of Amsterdam
Paul Gilroy, King’s College, London
Marcial Godoy-Anativia, New York University
Jamie Gough, University of Sheffield
David Graeber, London School of Economics
Victor Granado Almena, Universidad Computense, Madrid
Oscar Guardiola-Rivera, Birkbeck, University of London
Raquel S. L. Guzzo, Pontifícia Universidade Católica de Campinas
Bella Habip, psychoanalyst, Istanbul
Michael Hardt, Duke University, Durham
Laurence Harris, SOAS, University of London
David Harvey, Graduate Center, City University of New York
Nanna Heidenreich, Braunschweig University of Art
Jean Howard, Columbia University, New York
Aida A. Hozic, University of Florida
Alan Hunt, Carleton University, Ottowa
Andreas Huyssen, Columbia University, New York
Ahmet İnsel, Université de Galatasaray, Istanbul / Université Paris 1
Sibel Irzık, Sabancı University, Istanbul
Engin Isin, Open University, London
Mehmet İzbudak, SOAS, University of London
Banu Karaca, Forum Transregional Studies, Berlin
Cristobal Kay, SOAS, University of London
Sarah Keenan, Birkbeck, University of London
Catherine Kellogg, University of Alberta
Jane Kelly, Kingston University
Pierre Khalfa, Fondation Copernic, Paris
Milena Grass Kleiner, Pontifica Universidad Catolica de Chile
Kritnet (Network Critical Migration and Border Regime Studies), Germany
Cecile Lavergne, Université de Paris-Ouest
Alisa Lebow, University of Sussex
Jens Lerche, SOAS, University of London
Jean-Claude Léveque, Université de Turin
John Lister, Coventry University
Yahya Madra, Boğaziçi University, Istanbul
Thomas Marois, SOAS, University of London
Ruth Marshall, University of Toronto
Athanasios Marvakis, Aristotle University of Thessaloniki
David McNally, York University, Toronto
Angela McRobbie, Goldsmiths, University of London
Brinkley Messick, Columbia University, New York
Sandro Mezzadra, University of Bologna
Alessandra Mezzadri, SOAS, University of London
Pauline Milani, University of Fribourg
Shahrzad Mojab, University of Toronto
John Morrissey, National University of Ireland, Galway
John Mullen, Université de Rouen
Jean-Luc Nancy, Université de Strasbourg
Antonio Negri
Lorie Novak, New York University
Denis O’Hearn, State University of New York, Binghamton
Bertrand Ogilvie, Université Paris 8
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