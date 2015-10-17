100 akademisyenden Merkel’e: Siyasi bir destek olarak görülecek ziyaretinizden rahatsızız!

Yaklaşan genel seçimler öncesi yarın Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirecek olan Almanya Başbakanı Angela Merkel’e hitaben, çeşitli üniversitelerden 100 akademisyen açık bir mektup yazarak, ziyareti eleştirdi. Mektupta Merkel’e çağrıda bulunularak, “Yapacağınız ziyaretin kampanya ikliminde siyasi bir destek olarak görüleceğinden dolayı akademisyenler olarak fevkalade rahatsızız” dendi.
Türkçe, Almanca ve İngilizce olarak kaleme alınan mektubun imzacıları arasında Nuray Mert, Özgür Mumcu, Baskın Oran, Yüksel Taşkın, Koray Çalışkan, Fethi Açıkel, Cengiz Aktar, Zeynep Ayata gibi isimler yer alıyor. Mektupta şu ifadelere yer verildi: “AGİT gözlemci heyetinin tüm uyarılarına ve konu hakkında yazdığı iki rapora rağmen Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan’ın anayasal zorunluluk olan tarafsızlığını ettiği yemine rağmen korumadığı bu kampanya ikliminde, bu ziyareti yadırgadığımızı Türkiyeli akademisyenler olarak belirtmek zorundayız.”
Mektupta, AB Antlaşması 3. maddesine işaret edilerek; “AB’nin ve üye devletlerinin AB’nin değerlerini yalnızca AB sınırları içerisinde değil, aday ülkeler dahil tüm dünyada muhafaza etme ve teşvik etme yükümlülüğünü getirir” denilerek, “Oysa başta Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sn. Başbakan Davutoğlu olmak üzere hükümet ve AKP mensupları bu değerleri açıkça ihlal etmekte” ifadelerine yer verildi.
Açık mektupta, Merkel’e şu çağrıda bulunuldu: “Bu bağlamda yapacağınız ziyaretin kampanya ikliminde siyasi bir destek olarak görüleceğinden ve AB’nin en önemli değerlerini çiğneyen siyasetçileri taltif etme ihtimalinizden dolayı akademisyenler olarak fevkalade rahatsızız. Sn. Erdoğan ve Sn. Davutoğlu ile yapacağınız ortak basın toplantısında bu hususları gündeme getirmenizi rica eder, ülkemizi demokrasimizin güçleneceği günlerde de ziyaret etmenizi umarız.”
Mektubu imzalayan 100 akademisyen şöyle:
Alper Açık
Fethi Açıkel
Nuri Akkaş
Mahinur S. Akkaya
H. Ayşe Aksoy
Cengiz Aktar
Ece Algan
Ercan Alp
Başlan Alpan
Kuban Altınel
Tuna Altınel
Seda Altuğ
Cengiz Arın
Sefa Feza Arslan
Zeynep Ayata
Ayşe Ayata
Ayhan Alkış
Ali Baykal
Ayşegül Baykan
İlker Birbil
Faruk Birtek
Hale Bolak
Reşit Canbeyli
Ayşen Candaş
Yücel Candemir
Taylan Cemgil
Burcu Yakut Çakar
Ayla Çalımlı
Koray Çalışkan
Seyhan Çamlıgüney
Zeynep Çatay
Birten Çelik
Çiler Çilingiroğlu
Ersan Demiralp
Yücel Demirer
Göksel N. Demirer
Veli Deniz
Tarık Nejat Dinç
Mustafa Görkem Doğan
Zelal Ekinci
Semanur Engin
Erkan Erdil
Gültan Ergün
Ferdan Erkut
Ahmet Ersoy
Irmak Ertör
Zeynep Gambetti
Ergun Gedizoğlu
Leyla Gören Sümer
Metin Gürgöze
Dilek Hattatoğlu
Zeynep Kadirbeyoğlu
Ali Kaplan
Yasemin Karakaşoğlu
Mehmet Karlı
Raşit Kaya
Ömer Kırca
Bekir Kocazeybek
Biray Kolluoğlu
Meryem Koray
Murat Koyuncu
Serkan Köybaşı
Zeynep Kuban
Olcay Kunal
Tuna Kuyucu
Bülent Küçük
Kuvvet Lordoğlu
Ebru Mccallum
Shayn Mccallum
Nuray Mert
Özgür Mumcu
Baskın Oran
Mahmut Ortacsu
Mihriban Özbaşaran
Begüm Özkaynak
Teoman Pamukçu
Veli Polat
Mehmet Zaman Saçlıoğlu
Feryal Saygılıgil
İpek Seyalıoğlu
Semra Somersan
Neslihan Serap Şengör
Ayşe Şentürer
Fatma Şenyücel
Yüksel Taşkın
Senem Timuroğlu
Özgür Turhan
Buket Türkmen
Oktay Uygun
Füsun Üstel
Nazan Üstündağ
Tahsin Yeşildere
Tebessüm Yılmaz
Nihal Yılmaz
Melek Diker Yılmaz
Pınar Yolum
Erdem Yörük
Melek Diker Yücel
Hakan Yücel
Şahika Yüksel