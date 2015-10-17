100 akademisyenden Merkel’e: Siyasi bir destek olarak görülecek ziyaretinizden rahatsızız!

Yaklaşan genel seçimler öncesi yarın Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirecek olan Almanya Başbakanı Angela Merkel’e hitaben, çeşitli üniversitelerden 100 akademisyen açık bir mektup yazarak, ziyareti eleştirdi. Mektupta Merkel’e çağrıda bulunularak, “Yapacağınız ziyaretin kampanya ikliminde siyasi bir destek olarak görüleceğinden dolayı akademisyenler olarak fevkalade rahatsızız” dendi.

Türkçe, Almanca ve İngilizce olarak kaleme alınan mektubun imzacıları arasında Nuray Mert, Özgür Mumcu, Baskın Oran, Yüksel Taşkın, Koray Çalışkan, Fethi Açıkel, Cengiz Aktar, Zeynep Ayata gibi isimler yer alıyor. Mektupta şu ifadelere yer verildi: “AGİT gözlemci heyetinin tüm uyarılarına ve konu hakkında yazdığı iki rapora rağmen Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan’ın anayasal zorunluluk olan tarafsızlığını ettiği yemine rağmen korumadığı bu kampanya ikliminde, bu ziyareti yadırgadığımızı Türkiyeli akademisyenler olarak belirtmek zorundayız.”

Mektupta, AB Antlaşması 3. maddesine işaret edilerek; “AB’nin ve üye devletlerinin AB’nin değerlerini yalnızca AB sınırları içerisinde değil, aday ülkeler dahil tüm dünyada muhafaza etme ve teşvik etme yükümlülüğünü getirir” denilerek, “Oysa başta Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sn. Başbakan Davutoğlu olmak üzere hükümet ve AKP mensupları bu değerleri açıkça ihlal etmekte” ifadelerine yer verildi.

Açık mektupta, Merkel’e şu çağrıda bulunuldu: “Bu bağlamda yapacağınız ziyaretin kampanya ikliminde siyasi bir destek olarak görüleceğinden ve AB’nin en önemli değerlerini çiğneyen siyasetçileri taltif etme ihtimalinizden dolayı akademisyenler olarak fevkalade rahatsızız. Sn. Erdoğan ve Sn. Davutoğlu ile yapacağınız ortak basın toplantısında bu hususları gündeme getirmenizi rica eder, ülkemizi demokrasimizin güçleneceği günlerde de ziyaret etmenizi umarız.”

Mektubu imzalayan 100 akademisyen şöyle:

Alper Açık

Fethi Açıkel

Nuri Akkaş

Mahinur S. Akkaya

H. Ayşe Aksoy

Cengiz Aktar

Ece Algan

Ercan Alp

Başlan Alpan

Kuban Altınel

Tuna Altınel

Seda Altuğ

Cengiz Arın

Sefa Feza Arslan

Zeynep Ayata

Ayşe Ayata

Ayhan Alkış

Ali Baykal

Ayşegül Baykan

İlker Birbil

Faruk Birtek

Hale Bolak

Reşit Canbeyli

Ayşen Candaş

Yücel Candemir

Taylan Cemgil

Burcu Yakut Çakar

Ayla Çalımlı

Koray Çalışkan

Seyhan Çamlıgüney

Zeynep Çatay

Birten Çelik

Çiler Çilingiroğlu

Ersan Demiralp

Yücel Demirer

Göksel N. Demirer

Veli Deniz

Tarık Nejat Dinç

Mustafa Görkem Doğan

Zelal Ekinci

Semanur Engin

Erkan Erdil

Gültan Ergün

Ferdan Erkut

Ahmet Ersoy

Irmak Ertör

Zeynep Gambetti

Ergun Gedizoğlu

Leyla Gören Sümer

Metin Gürgöze

Dilek Hattatoğlu

Zeynep Kadirbeyoğlu

Ali Kaplan

Yasemin Karakaşoğlu

Mehmet Karlı

Raşit Kaya

Ömer Kırca

Bekir Kocazeybek

Biray Kolluoğlu

Meryem Koray

Murat Koyuncu

Serkan Köybaşı

Zeynep Kuban

Olcay Kunal

Tuna Kuyucu

Bülent Küçük

Kuvvet Lordoğlu

Ebru Mccallum

Shayn Mccallum

Nuray Mert

Özgür Mumcu

Baskın Oran

Mahmut Ortacsu

Mihriban Özbaşaran

Begüm Özkaynak

Teoman Pamukçu

Veli Polat

Mehmet Zaman Saçlıoğlu

Feryal Saygılıgil

İpek Seyalıoğlu

Semra Somersan

Neslihan Serap Şengör

Ayşe Şentürer

Fatma Şenyücel

Yüksel Taşkın

Senem Timuroğlu

Özgür Turhan

Buket Türkmen

Oktay Uygun

Füsun Üstel

Nazan Üstündağ

Tahsin Yeşildere

Tebessüm Yılmaz

Nihal Yılmaz

Melek Diker Yılmaz

Pınar Yolum

Erdem Yörük

Melek Diker Yücel

Hakan Yücel

Şahika Yüksel