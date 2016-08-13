Gözaltına alınan Hakan Şükür'ün babası hastaneye kaldırıldı

Sakarya’da yürütülen 'FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Hakan Şükür’ün babası Sermet Şükür, sorgu sırasında şekerinin yükselmesi sonucu hastaneye kaldırıldı.

Sözcü'nün haberine göre; Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında başlatılan operasyon kapsamında eski milli futbolcu Hakan Şükür ve babası Sermet Şükür hakkında dün akşam yakalama çıkarılmıştı.

Bugün Cuma namazı çıkışında Adapazarı'nda gözaltına alınan Hakan Şükür'ün babası Sermet Şükür, sorgusunun sürdüğü sırada fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Şekerinin yükselmesi sonucu hastaneye kaldırılan Sermet Şükür'ün tedavisi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.