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Spor

Hakan Şükür'ün babası gözaltına alındı

Şükür ve babasının tüm mal varlıklarına el konulmuştu

12 Ağustos 2016 17:14

Sakarya'da darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Hakan Şükür'ün babası Sermet Şükür gözaltına alındı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında eski milletvekili ve futbolcu Hakan Şükür ve babası Sermet Şükür hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Şükür ve babasının tüm mal varlıklarına da el konulmuştu.

Polis, Sermet Şükür’ün Adapazarı Sakarya Caddesi’nde bulunan Salko Camii’nde cuma namazında bulunduğunu ihbar edilmesi üzerine harekete geçti.

Camiye giden ekipler cuma namazının kılınmasını bekledi. Namazın bitmesinin ardından Sermet Şükür polisleri görünce ellerini havaya kaldırdı. Hakkında yakalama kararı bulunan Selmet Şükür polis aracına konularak Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. 

Gökhan Şükür ise aracıyla babasının götürüldüğü ekip aracına takip ederek Emniyet Müdürlüğü’nün önüne gitti.

 

 

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