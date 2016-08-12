T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hakan Şükür ve babasının mal varlıklarına el konuldu

Hakan Şükür ve babası Selmet Şükür hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı

12 Ağustos 2016 15:26

Sakarya'da darbe girişiminin ardından başlatılan 'FETÖ' operasyonları kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkan eski milletvekili ve futbolcu Hakan Şükür ile babası Selmet Şükür'ün tüm mal varlıklarına el konulmasına karar verildi. Hakan Şükür ve babası Semet Şükür’ün tüm mal varlıklarının değerinin yaklaşık 200 milyon lira civarında olduğu iddia ediliyor.

Olağanüstü hâl uygulaması kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameyle (KHK) birlikte sanıkların suç yoluyla elde ettiği değerlendirilen her türlü taşınır ve taşınmaz mallara CMK’da belirtilen rapor sonucu beklenmeden hâkim ya da gecikmesinde sakınca bulunan hallerde savcı kararıyla el konulabiliyor.

Habertürk'te yer alan habere göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, haklarında resmen yakalama kararı çıkardığı Hakan Şükür ve babası Selmet Şükür'ün 'FETÖ'ye finansman sağladıklarına ilişkin delillere ulaşıldığı ifade edildi.

Başvuruyu inceleyen Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği; Hakan Şükür ve babası Selmet Şükür'ün taşınmazlarına, kara ulaşım araçlarına, banka veya diğer mali kurumlardaki hesaplarına, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklarına, uhdelerinde bulunan kıymetli evraklara, şirketlerdeki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına ve diğer mal varlığı değerlerine el konulmasına karar verdi.

 

ETİKETLER

Hakan Şükürgözaltımal varlığıel koymadarbe girişimi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24