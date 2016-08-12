Hakan Şükür ve babasının mal varlıklarına el konuldu

Sakarya'da darbe girişiminin ardından başlatılan 'FETÖ' operasyonları kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkan eski milletvekili ve futbolcu Hakan Şükür ile babası Selmet Şükür'ün tüm mal varlıklarına el konulmasına karar verildi. Hakan Şükür ve babası Semet Şükür’ün tüm mal varlıklarının değerinin yaklaşık 200 milyon lira civarında olduğu iddia ediliyor.

Olağanüstü hâl uygulaması kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameyle (KHK) birlikte sanıkların suç yoluyla elde ettiği değerlendirilen her türlü taşınır ve taşınmaz mallara CMK’da belirtilen rapor sonucu beklenmeden hâkim ya da gecikmesinde sakınca bulunan hallerde savcı kararıyla el konulabiliyor.

Habertürk'te yer alan habere göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, haklarında resmen yakalama kararı çıkardığı Hakan Şükür ve babası Selmet Şükür'ün 'FETÖ'ye finansman sağladıklarına ilişkin delillere ulaşıldığı ifade edildi.

Başvuruyu inceleyen Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği; Hakan Şükür ve babası Selmet Şükür'ün taşınmazlarına, kara ulaşım araçlarına, banka veya diğer mali kurumlardaki hesaplarına, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklarına, uhdelerinde bulunan kıymetli evraklara, şirketlerdeki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına ve diğer mal varlığı değerlerine el konulmasına karar verdi.