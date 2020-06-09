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Gözaltına alınan gazeteci İsmail Dükel’den ilk açıklama: Benden casus değil, vatansever çıkar

09 Haziran 2020 13:19

‘Askeri casusluk’ suçlamasıyla gözaltına alınan TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel, avukatı aracılığıyla kamuoyuna mesaj gönderdi. Dükel, “Benden casus değil, vatansever çıkar” dedi.

 

Dükel'in mesajını, eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş paylaştı.

İki gazeteci, bir astsubay ile yaptıkları iddia edilen görüşmeler üzerinden “askeri casusluk” iddiasıyla suçlanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın Milli Savunma Bakanlığı’ndan istihbarat ve savcılık makamlarına yapılan şikâyet üzerine başladığı bildirildi. Bunun üzerine savcılık, İstanbul’da İstihbaratçı Astsubay E.B’yi dinlemeye aldı. İddiaya göre, dinlemede astsubayın Müyesser Yıldız ve Dükel ile görüşmeler yaptığı belirlendi.

Bunun üzerine soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 gazeteciyi 4 ay boyunca dinlemeye aldı. Savcılık, dün üç isim hakkında iki günlük gözaltı kararı çıkardı. Astsubay E.B., İstanbul’da gözaltına alındı. Yıldız ve Dükel’in astsubay ile yaptığı iddia edilen görüşmeleri “askeri casusluk” olarak gösterildi.

TIKLAYIN | Gazeteci Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel 4 ay boyunca dinlenmiş

TIKLAYIN | TELE 1 Ankara temsilcisi İsmail Dükel gözaltına alındı

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