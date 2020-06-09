Gazeteci Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel 4 ay boyunca dinlenmiş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ile Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız dün gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 gazeteciyi 4 ay boyunca dinlemeye aldı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, soruşturmanın Millî Savunma Bakanlığı’ndan istihbarat ve savcılık makamlarına yapılan şikâyet üzerine başladığı bildirildi. Bunun üzerine savcılık, İstanbul’da İstihbaratçı Astsubay E.B’yi dinlemeye aldı. İddiaya göre, dinlemede astsubayın Müyesser Yıldız ve Dükel ile görüşmeler yaptığı belirlendi. Bunun üzerine soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 gazeteciyi 4 ay boyunca dinlemeye aldı. Savcılık, dün üç isim hakkında iki günlük gözaltı kararı çıkardı. Astsubay E.B., İstanbul’da gözaltına alındı. Yıldız ve Dükel’in astsubay ile yaptığı iddia edilen görüşmeleri “askeri casusluk” olarak gösterildi.

TIKLAYIN | TELE 1 Ankara temsilcisi İsmail Dükel gözaltına alındı

TIKLAYIN | Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız gözaltına alındı