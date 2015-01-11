Gözaltı morlukları ve şişlikleri neden olur, nasıl geçer?

Uykusuzluk, stres, yorgunluk, bilgisayar ve televizyon, göz altında ya da çevrelerinde oluşan morluk, halka ve şişliklere neden olabileceği gibi kalıtımsal veya alerjik bir reaksiyon sonucunda da bu tür şikâyetler olabilir.

Göz altındaki kırışıklıklar ve morluklar için evde var olan malzemeleri kullanabilirsiniz. Örneğin kivi kabuğu ya da elmayla kompres uygulamak uygun bir çözüm olabilir. Göz kapaklarınızın düşmesine ve kırışmasına karşı da her gün 4 parmağınızı kaşınızın dibine koyup, alnınızı aşağı doğru bastırın ve bunu 10 kez tekrarlayın.

Göz altı şişlikleri için macun

CNN Türk’te yer alan habere göre, göz altı şişliklerini yok etmek için de bir macun hazırlayıp uygulayabilirsiniz.

Malzemeler:

1 yemek kaşığı çavdar unu

1 tatlı kaşığı keçiboynuzu

4 adet kara üzüm suyu

1 tatlı kaşığı bal

1 tatlı kaşığı limon suyu

Nasıl yapılır:

Tüm malzemeleri karıştırarak macun kıvamına getirin ve göz çevrenize dikey hareketlerle sürün. 15 dakika bekletin, ardından yüzünüzü yıkayın. Eğer cildiniz hassas değilse bu maskeyi haftada iki kez uygulamanız faydalı olacaktır.