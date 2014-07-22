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Gözaltı için gelen polise aşağı inerek kapıyı açtı

17 Aralık yolsuzluk operasyonu sonrası görevinden alınan eski İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Yasin Topçu gözaltına alındı

22 Temmuz 2014 09:52

Eski İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Yasin Topçu da gece yarısı emniyet mensuplarına yönelik başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınırken kendisini almaya gelenlere kapıyı kendisi açarak içeri davet etti.

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da şüphelileri arasında yer aldığı yolsuzluk operasyonlarını gerçekleştiren eski İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Yasin Topçu, Halkalı'daki evine gözaltı için gelen polislere, balkondan, "Gözaltına mı geldiniz? Apartmanın dış kapısı bozuk." diye seslendi. Topçu daha sonra aşağı inerek kapıyı açtı ve polisleri içeri davet etti.

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