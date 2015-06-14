Görme engelli gazeteciye attığı tweet sebebiyle Erdoğan'a hakaretten dava!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret iddiasıyla açılan davalara bir yenisi daha eklendi. Adana'da yaşayan görme engelli Cüneyt Arat, Erdoğan tarafından kendisine hakaret ettiği iddiasıyla mahkemeye verildi. Attığı tweet'ten dolayı Savcı Ümit Şahiner tarafından hakkında iddianame hazırlanan görme engelli genç, olayın şokunu yaşadığını söyledi.

Ziya İpek'in Zaman'da yer alan haberine göre, Adana'da yerel gazetelerde yazılar yazan yüzde 90 görme engelli Arat, 28 Aralık'ta Erdoğan hakkında attığı tweet sebebiyle mahkemelik oldu. Bu durumdan utanç duyduğunu belirten Arat, evine herhangi bir ihbar veya mahkeme yazısı gelmediğini, adliyeye gidince olaydan bilgi sahibi olduğunu anlattı.

“O tweet'i attığımı bile hatırlamıyorum. Bundan dolayı hakkımda dava açıldığını öğrendim.” diyen görme engelli genç, dün Adana Adliyesi 21 Asliye Ceza Mahkemesi'nin kalemine gelip hakkındaki iddianameyi aldı.

Davanın Ankara'da görüleceğini öğrendiğini ifade ederek, şu tepkiyi gösterdi: “Bana davanın Ankara'da görüleceğini söylediler. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da ikamet ediyormuş. İfadem bile alınmadan iddianame yazılıp dosya Başkent'e gönderilmiş. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu yaşındayım. Ağır engelli bir vatandaşım. Koskoca Cumhurbaşkanı'mızın beni mahkemeye vermesini anlamakta güçlük çekiyorum. Arayabilirdi, aratabilirdi. Veya neden 6 ay sonra mahkemeye verdi? Ya da neden mahkemeye verme ihtiyacı duydu? Mahkemeye verilen ağır engelli bir vatandaş olarak bu durumdan utanç duyuyorum.”

'Alnımda ne hırsız ne de rüşvetçi yazıyor'

Cüneyt Arat, ağır engelli olduğuna dair Başbakanlık tarafından verilmiş bir kart olduğunu da dile getirirken, Erdoğan'ın geçmişte engellileri sahiplenen ifadelerinin olduğunu hatırlattı. Ardından şöyle konuştu: “Recep Tayyip Erdoğan, ‘Bütün engelliler bizim ortak değerimiz. Biz engelli haklarını böyle geliştiriyoruz. Engellilere şöyle önem veriyoruz' diyor. Ama bir yandan da 20 yaşında bir gazeteci olarak kendisi tarafından mahkemeye veriliyorum. Pek çok gazeteci meslektaşım cezaevine atıldı. Cezaevine girmekten de korkmuyorum. Benim alnımda hırsız da yazmıyor, rüşvetçi de yazmıyor. Kendisini Adana'ya davet ediyorum. Dava burada görülsün.”