MHP'li üyeye Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltı!

MHP Uşak Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Seher Kayıhan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a söz ve işaretle hakaret ettiği iddiasıyla parti binasında gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan'ın Uşak'taki toplu açılış töreninin ardından Cumhurbaşkanlığına ait otobüsle belediyeyi ziyarete gittiği sırada Kayıhan, otobüs parti binasının önünden geçerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "söz ve işaretle" hakaret ettiği iddiasıyla Cumhurbaşkanı korumalarınca gözaltına alındı.

Kayıhan, ifadesi alınmak üzere Uşak Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, MHP İl Başkanı Ali Kurt'un da aralarında bulunduğu bir grup partili emniyet binasına gitti. Güvenlik Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan Kayıhan, serbest bırakıldı.

MHP İl Başkanı Kurt, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Kayıhan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarette bulunmadığını, sadece partilerinin sembolü olan bozkurt selamı ile Cumhurbaşkanını selamladığını iddia etti.

Gözaltı ve sonrasında yaşanılanları "hukuksuzluk" olarak nitelendiren Kurt, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın kentimize gelişinde parti binamızda bozkurt işareti ile selamlanmasından daha doğal ne olabilir? Koruma polisleri adeta bir terör örgütünün hücre evine baskın yapar gibi parti binamıza girmiş ve yöneticimizi gözaltına almıştır" dedi.

Serbest bırakılan Kayıhan ise kendisinden şikâyetçi olan koruma polislerinden şikâyetçi olduğunu belirterek, "Ben Cumhurbaşkanımızı ülkücü selamı ile selamladım. Hakaret etmedim. Polisteki ifademde de bunları söyledim" şeklinde konuştu.