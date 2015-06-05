Görgü tanığı: Patlama seyyar çay ocağında meydana geldi

HDP'nin Diyarbakır mitinginde meydana gelen patlamanın görgü tanıklarından biri “Trafonun önündeki seyyar çay ocağı patladı” dedi. Yetkililer patlamanın trafoyla ilgisi olmadığını söylemiş, Enerji Bakanı Taner Yıldız bu bilgiyi doğrulamıştı.

Al Jazeera Türk’e konuşan yetkililer, trafoda gerekli incelemenin yapıldığını, trafonun kapısının içeriye doğru çökmüş olduğunun görüldüğünü, durumun fotoğraflarla tespit edildiğini de aktardı. Yetkililier, bölgede herhangi bir elektrik kesintisi de olmadığını belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da HDP mitinginde meydana gelen patlama ile ilgili “Patlama trafo kaynaklı değil. Trafoya dışarıdan bir müdahale söz konusu” dedi.

Bir görgü tanığı ise trafonun demir kapısının hemen önünde seyyar bir çay ocağı bulunduğunu, ocaktaki tüpün de patlamış olabileceğini' söyledi. Görgü tanığı "Plastik bardakta çay aldım, eski hâl istikâmetine doğru 15-20 metre uzaklaştıktan sonra ocakta patlama oldu" dedi.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu patlamada 50 yaralı olduğu bilgisini verdi.

Partilileri İl Binası önüne çağıran HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş "Herkese geçmiş olsun. Patlamın neden kaynaklandığını bilmiyoruz. Çağrı yapıyoruz. Görkemli miting yapıyorduk ama bizim noktada duyarlılık ve disiplin seçimin seçimin kaderini belirleyecek. Diyarbakır’da sokaklarda mahal vermeyin. Diyarbakır'ı karıştırmak istiyıorlar. Bizler kazanacağız" dedi.