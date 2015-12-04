Gorbaçov'dan Rusya ve Türkiye'ye diyalog çağrısı

Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov, Rus uçağının hava sahasının ihlal ettiği gerekçesiyle Türkiye tarafından Suriye sınırında düşürülmesinden sonra yaşanan gerginliğin iki ülke için de kayıp olduğunu belirterek, Ankara ve Moskova'ya uzlaşı için diyalog çağrısında bulundu.

DHA'nın çevirisiyle RIA Novosti'nin haberine göre; uçağın düşürülmesinin ardından her iki taraftan üst düzey yetkililerin olayı açıklığa kavuşturmak için bir araya gelmesini beklediğini ifade eden Gorbaçov, “Böyle bir gelişme, ne yazık ki, yaşandı. İlişkilerin son birkaç yıldaki durumuna gelmek için çok şeyler yapıldı. Benim dönemimde de ilişkilerin geliştirilmesi için çok işler görüldü. Bizim ülkelerimizin kalkınmasına katkı sağlayan büyük ve geniş ilişkilerimiz var" dedi.

Rusya ve Türkiye ilişkilerinin kötüleşmesinin sadece iki ülke için kayıp olmadığını, Avrupa ilişkilerine de darbe vurduğunu belirten Gorbaçov, bu olayın Ortadoğu'nun güvenliğini de etkileyeceğini savundu.

Gorbaçov, “Her şekilde diyalog kurulmalıdır. İlk aşamada diyalog sağlanmasa bile her şeye rağmen ilişkileri düzeltmek için yollar aramak lazım" diye konuştu