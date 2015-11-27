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Kremlin: Erdoğan, 30 Kasım'da Putin ile görüşmeyi talep etti

Yeni Şafak gazetesi, ikilinin Paris'te görüşeceğini söylemişti

27 Kasım 2015 13:31

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Kasım'da Paris'te Rus lider Vladimir Putin ile görüşmeyi talep etti.

Hürriyet'in haberine göre, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Türkiye tarafından yapılan devlet başkanları düzeyinde bir görüşme teklifinin" Putin'e ulaştığını söyledi.

Peskov, "bilgi sahibi değilim" demişti

Yeni Şafak gazetesi geçtiğimiz günlerde ikilinin Paris’te görüşeceğini yazmıştı fakat Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov planan herhangi bir görüşmenin olmadığını söylemişti.

Peskov, "Paris'te ayrı bir görüşme düşünülmedi veya görüşülmedi. Şu an itibariyle planlı telefon görüşmeleri konusunda ise şu an bir bilgi sahibi değilim." demişti.

 

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