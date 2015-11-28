T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin ayrı salonlarda olacak

Vladimir Putin, ABD Başkanı Barack Obama'yla aynı salonda olacak

28 Kasım 2015 09:15

Birleşmiş Milletler İklim Konferansı pazar günü başlıyor. Liderler zirvesiyse pazartesi günü düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ayrı salonlarda olacak.

Zirveye 147 liderin katılması planlanıyor. Aile fotoğrafının ardından liderler, 2 ayrı salona yerleştirilecek. 

Putin, ABD Başkanı Barack Obama'yla aynı salonda olacak. Liderler zirvesi, Fransa Cumhurbaşkanı Françolis Hollande ve BM Genel sekreteri Ban Ki-moon'un yapacağı konuşmalarla başlayacak.

Liderler, birlikte öğle yemeği de yiyecek. Erdoğan ve Putin'in burada da yan yana olması öngörülmüyor.

 

Erdoğan’dan görüşelim çağrısı

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir’de katıldığı açılış töreninde Putin ile Paris’te görüşmek istediğini belirtti. Erdoğan, “Rusya’ya diyoruz ki ‘gelin bu meseleyi de aramızda kendi sınırları içinde konuşalım ve çözüme kavuşturalım. Konuyu tüm ilişkilerimizin zarar göreceği bir boyuta vardırıp, kimseyi de sevindirmeyelim’. Pazartesi günü, Paris’te yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Zirvesi, ilişkilerimizin tamiri için bana göre bir fırsat olabilir. Bunu fırsata dönüştürmek suretiyle orada bu görüşmeleri yapma imkanımız da olabilir” dedi.

ETİKETLER

vladimir putintayyip erdoğanbm iklim zirvesiparishaber

İlgili Haberler

Kremlin: Türkiye özür dilemeye hazır değilse Erdoğan'la görüşmeyi reddediyoruz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Putin ile görüşme talebi reddedildi

Erdoğan arşivinden: Bedel ödemek pahasına düşüncesinden vazgeçmeyen, boyun eğmeyen yazarlar büyük önem taşıyor

"Eleştirel akıl olmadan, eleştiriye tahammül olmadan yol alamayız"

Erdoğan: Medyada din karşıtlığı ülkemizin uzun süredir önemli bir meselesi olmuştur

Erdoğan, Bayburt Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24