Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin ayrı salonlarda olacak

Birleşmiş Milletler İklim Konferansı pazar günü başlıyor. Liderler zirvesiyse pazartesi günü düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ayrı salonlarda olacak.

Zirveye 147 liderin katılması planlanıyor. Aile fotoğrafının ardından liderler, 2 ayrı salona yerleştirilecek.

Putin, ABD Başkanı Barack Obama'yla aynı salonda olacak. Liderler zirvesi, Fransa Cumhurbaşkanı Françolis Hollande ve BM Genel sekreteri Ban Ki-moon'un yapacağı konuşmalarla başlayacak.

Liderler, birlikte öğle yemeği de yiyecek. Erdoğan ve Putin'in burada da yan yana olması öngörülmüyor.

Erdoğan’dan görüşelim çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir’de katıldığı açılış töreninde Putin ile Paris’te görüşmek istediğini belirtti. Erdoğan, “Rusya’ya diyoruz ki ‘gelin bu meseleyi de aramızda kendi sınırları içinde konuşalım ve çözüme kavuşturalım. Konuyu tüm ilişkilerimizin zarar göreceği bir boyuta vardırıp, kimseyi de sevindirmeyelim’. Pazartesi günü, Paris’te yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Zirvesi, ilişkilerimizin tamiri için bana göre bir fırsat olabilir. Bunu fırsata dönüştürmek suretiyle orada bu görüşmeleri yapma imkanımız da olabilir” dedi.