Erdoğan arşivinden: Bedel ödemek pahasına düşüncesinden vazgeçmeyen, boyun eğmeyen yazarlar büyük önem taşıyor

Casusluk, terör örgütü üyeliği ve devlet sırlarını ifşa etme iddiasıyla Erdem Gül ile birlikte tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar hakkında şikayet dilekçesi vererek müebbet hapis talep eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çetin Altan'a ödül verirken "Türkiye'nin gazeteci ve yazarları mahkeme kapılarında çağıran ve düşünceyi mahkum eden bir ülke olmadığını" öne sürmüştü.

Erdoğan konuşmasında bedel ödemek pahasına düşünce sevdasından vazgeçmeyen, otoriter anlayışlara boyun eğmek yerine gerçeği söyleyen aydınlarımızın yazarlarımızın öncülüğü büyük önem taşıdığını belirtmişti.

Erdoğan’ın Altan'a ödülünü verirken yaptığı konuşması şu şekilde:

“Üzülerek söylemeliyim ki yakın tarihimizde düşüncenin serüveni meşakkatli bir yolculuk olmuştu. Farklılıkların kabulü kolay olmamış, kemikleşen önyargılar tahammülsüz anlayışlar düşünceyi ağır şekilde cezalandırmış ve bedelini bütün Türkiye ödemek zorunda kalmıştır. Bu yolcukta direnç gösteren, bedel ödemek pahasına düşünce sevdasından vazgeçmeyen, otoriter anlayışlara boyun eğmek yerine gerçeği söyleyen aydınlarımızın yazarlarımızın öncülüğü büyük önem taşıyor.

Hiç kuşkusuz onlardan birisi Çetin Altan’dır... Eleştirel akıl olmadan, eleştiriye tahammül olmadan yol alamayız. Söz olmadan, yazı ve fikir olmadan uygarlık iddiamızı gerçekleştiremeyiz. Farklı düşünmek asla birbirimizi anlamaya, en azından anlama çabasına mani olmamalı. Demokrasinin temeli tahammül duygusudur. Bugün mutlulukla ifade ediyorum ki Türkiye ne Çetin Altan’ı 300 kez mahkeme kapılarına çağıran ve düşünceyi mahkûm eden bir Türkiye’dir, ne de Nâzım Hikmet'i 12 yıl boyunca hapishanelerde tutan Türkiye’dir.”