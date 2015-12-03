Erdoğan ne demek istedi; Rusya Türkiye’nin sakalını, Türkiye Rusya’nın kolunu mu kesiyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uçak krizi sonrasında Rusya’nın “Türkiye, Erdoğan ve ailesi IŞİD petrol ticareti yapıyor” iddialarına bir kez daha kesin bir dille yalanladı. Erdoğan’ın, Rusya ile krizi değerlendirdiği konuşmasında Sokollu Mehmed Paşa’nın Venedik Elçisine “Biz sizden Kıbrıs’ı alarak kolunuzu kestik, siz İnebahtı’da donanmamızı yakarak sakalımızı kestiniz” sözlerini hatırlatması dikkat çekti.

Erdoğan, Türk-İş 22. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Rusya Devlet Başkanı Putin ve hükümetinin öne sürdüğü iddiaları yalanladı, ispatlanması durumunda Cumhurbaşkanlığından ayrılacağını yineledi, aksi halde ise Putin’in koltuğunda kalıp kalmayacağını sorguladı.

Erdoğan, konuşmasının devamında Rusya ve herhangi bir devletin adını anmadan, Sokollu Mehmed Paşa’ya atfedilen Kıbrıs-İnebahtı konuşmasını hatırlatarak şunları söyledi:

“Bu millet aç kalır, açıkta kalır ama asla istiklalinden vazgeçmez. Sokollu Mehmed Paşa’nın Kıbrıs’ı aldıktan sonra İnebahtı’da Osmanlı donanması saldırıya uğrayınca ‘ Biz sizin kolunuzu kestik, siz ise bizim sakalımızı kestiniz. Kesilmiş kol yerine gelmez, ama tıraş edilen sakal daha gür çıkar.”

Olay neydi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sokollu Mehmed Paşa’nın sözlerinin aslı tarihpostası.com şöyle anlatılıyor:

“Kıbrıs’ın fethi esnasında Venedik Elçisi Barbaro memleketten çıkarılmayarak İstanbul’da bırakılmıştı. Venedik elçisi, Osmanlı donanmasının 1571 senesinde İnebahtı’da yenilmesinden sonra Osmanlı Devleti’nin sulhe taraftar olup olmadığını ve Haçlılara tâviz verip vermeyeceğini anlamak istiyordu.Bir mülakat esnasında Veziriazam Sokullu Mehmed Paşaya bu yenilgiyi alaylı bir şekilde anlatmaya kalkışmıştı.

Sokullu Mehmed Paşa ise ona: ‘İnebahtı muharebesinden sonra cesaretimizin sönmediğini görüyorsunuz. Sizin zayiatınızla bizimki arasında fark vardır. Biz sizden bir krallık ver (yani Kıbrıs’ı) alarak kolunuzu kestik. Siz ise. donanmamızı yok etmekle sakalımızı tıraş etmiş oldunuz. Kesilmiş kol yerine gelmez: ama tıraş edilen sakal daha gür çıkar’ der”