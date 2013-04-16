Google Glass’ın teknik özellikleri belli oldu

Google, bir yıldan fazladır teknoloji dünyasının gündeminden düşmeyen en son teknoloji gözlükleri Google Glass’ın teknik özelliklerini duyurdu. 5 megapiksel kamerası bulunacak gözlük, 720p video kayıt yapabilecek ve 16 GB belleği bulunacak. Google, gözlüğü deneme hakkı kazanan ilk 2 bin kişiye kargonun yolladığını da açıkladı.



Google, hayata bakış açımızı değiştireceği öne sürülen artırılmış gerçeklik ürünü Google Glass’ın teknik özelliklerini sonunda açıkladı. ABD’li teknoloji devi, üretim hattındaki yerini aldığı belirtilen gözlüğün, 12 GB belleğe sahip olacağı, Google Drive bulut depolama hizmetine erişimi sayesinde bu rakamın 16 GB'a çıkarılabileceğini açıkladı.

1,500 dolardan satılacak olan Google Glass, 5 megapiksel kamerasıyla 720p video kayıt özelliği sunacak. Wi-Fi bağlantı özelliği bulunacak Google Glass’ın kablosuz bağlantı erişimi 802.11 B/G standardında, yani beklenenin altında bir hızda olacak.

GPS ve SMS özelliği de bulunacak gözlük, Android 4.0.3 (Ice Cream Sandwich) ve üstündeki işletim sistemlerini kullanacak.

CNET’in verdiği teknik bilgilerin genel görünümü ise şöyle:

- Burna oturan kısımla çerçeve her surata oturacak şekilde ayarlanabilecek,

- İki farklı ebatta ekstra burun ayarı seçeneği olacak,

- 2,5 metreden 63,5 cm genişliğinde HD formatında görüntüye eşdeğer ekran çözünürlüğü sunacak,

- 5 megapikel fotoğraf çekimi,

- 720 piksel video kayıt,

- Kemik iletimi teknolojisiyle ses aktarımı,

- Wifi - 802.11b/g ve Bluetoothn bağlantı özellikleri,

- 12 GB kullanılabilir bellek, Google bulut erişimi ile 16 GB’a kadar yükseltme,

- Hangout (video konferans) ve video kayıt gibi özellikler betaryayı daha hızlı tüketecek içerikler olacak,

- Micro USB kablosu ve şarj aletiyle sunulacak. USB bağlantısı şarj aletiyle uyumlu olacağı için kaybedilmemesi önemli,

- Bluetooth özelliği olan her telefonla uyumlu olacak,

- MyGlass uygulaması Android 4.0.3 veya üstündeki işletim sistemlerini gerektirecek. Uygulama sayesinde GPS ve SMS kullanılabilecek.



Prototipler dağıtılmaya başlandı



Google, dün akşam Google Glass'ın özelliklerini duyurduğu gibi, geçtiğimiz yıl San Francisco kentinde düzenlenen I/O Developer konferansında gözlüğü denemek için başvuranlar arasından seçilen kişilere prototiplerin yollandığını açıkladı.

Toplamda 8 bin kişinin denemesi beklenen gözlük, ilk olarak 2 bin kişiye yollandı. Google, prototipleri deneyecek kişilere bir de mektup gönderdi. Mektupta, 'Glass Explorer Edition' kullanan ilk kişiler olacak kullanıcılara 'başından beri bize inandığınız ve öncülerimiz olduğunuz için teşekkürler' denildi.