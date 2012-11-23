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Bilim / Teknoloji

Microsoft’tan Google Glass'a rakip olacak teknolojik gözlük

Microsoft’un patent başvurusunda bulunduğu gözlükte gerçek dünya üzerindeki veri ve görseller kullanılacak ve bu da onun Google Glass’dan farklı olmasını sağlayacak

23 Kasım 2012 19:28

Unwired isimli internet sitesinde yer alan haber göre, Microsoft'un, Google Glass‘ın alternatif giyilebilir bir ekran üzerinde çalışmalar yaptığı açıklandı. Bu anlamda bazı patent başvurularının da yaptırıldığı ortaya çıktı.

log.com.tr'de yer alan habere göre, görsellere bakıldığında gözlükte gerçek imgelerin üzerine verilerin yerleştirdiği bir teknoloji kullanıldığı belirtildi. Örneğin, bir kullanıcı bir spor müsabakasını izlerken aynı zamanda müsabaka ile ilgili canlı istatistiklere Microsoft’un bu gözlüğü sayesinde ulaşabilecek. Ayrıca  Microsoft’un bu sistemi kullanıcının nerede olduğunu ve görüş açısında nelerin olduğunu da algılayacak.

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Bunların dışında nereye baktığınıza bağlı olarak sürekli yeni bilgi akışında bulunacak. Bilgi akışının şeffaf gözlük camına yansıtıldığı Google Glass’ta ise, yol tarifi, hava durumu, yol durumu, görüntülü sohbet, mesaj alıp gönderme ve fotoğraf çekme gibi özellikler kullanıcılara sunulacak.

Microsoft’un patent başvurusunda bulunduğu gözlükte ise gerçek dünya üzerindeki veri ve görseller kullanılacak ve bu da onun Google Glass’dan farklı olmasını sağlayacak.

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