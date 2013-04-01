Google'ın gözlüğünü aslında Leonardo Da Vinci keşfetmiş!

Rönesans döneminin en ünlü isimlerinden Leonardo Da Vinci, ileri görüşlülüğünü ortaya koyan çalışmalarıyla günümüzde en çok akıllarda yer edinmiş bilim insanlarından biri. İtalyan dahinin günümüze ulaşan çizimlerini inceleyen ABD’li bir araştırmacı, adından bugünlerde sürekli bahsedilen Google Glass gözlüklerinin ilk olarak Da Vinci’nin çizimlerinde yer aldığını öne sürdü.



İnsan anatomisinden botaniğe, mekanikten fiziğe kadar birçok alanda çalışmalar yapan ve çizimleri arasında helikopteri anımsatan hava araçları bile bulunan Rönesans’ın önde gelen isimlerinden Leonardo Da Vinci, Google’ın en son teknoloji gözlüklerinin bir benzerini yüzyıllar öncesinden kafasında canlandırmış.

ABD’nin Illinois Üniversitesi’nde araştırmacı olan Dr. Burt Wilde, Da Vinci’nin ardından bilim dünyasına bıraktığı sayısız şema ve çizimi incelerken, hiç beklemediği bir detayla karşılaştı. Da Vinci, hayata bakış açımızı değiştireceği öne sürülen Google Glass benzeri bir gözlüğün Orta Çağ modelini tasarlamıştı.

Mashable sitesine konuşan 29 yaşındaki akademisyen, “Çizimler kabataslak ancak açıklamalar ve işaretlerde bir hata yok... Da Vinci’nin nükleer güç hakkında kafa yorduğunu düşünmüyorum. Ama modern dünyanın sorunlarını görebilmek gibi eşsiz bir yeteneği vardı... Bana kalırsa modern çağın sorunlarına çözüm bulmak konusundaki araştırmalar azaldı.”



Gözlerden kaçan keşif



İtalya’nın Milano kentindeki Biblioteca Ambrosiana kütüphanesinde Da Vinci’nin çizimlerini inceleyen Wilde, burada uzun yıllar gözlerden kaçmış bir taslağa rastladı.

Da Vinci’nin eserlerine ait en büyük koleksiyonu içeren kütüphanede fark ettiği çizimin diğerlerine kıyasla ‘daha küçük’ kaldığını belirten Wilde, ‘çizimde gözüne tanıdık gelen bir şeyler fark ettiğini’ söyledi.

Söz konusu çizimde, bir adamın kafasında tek gözünü kapatan bir lens, lensi tutan ve başın etrafını sardığı izlenimi veren (muhtemelen) metal bir parça ve lensin hemen yanında silindir şeklinde bir nesne yer alıyor. Tek camlı gözlük olduğu izlenimi veren icat, kullanan kişiye aynı anda birden fazla görüş alanı sağladığı izlenimi veriyor.

Mashable’a açıklama yapan Wilde, “Çizimde, Da Vinci başka bir görüntüye daha yer vermiş. Sanki kişinin baktığı değil ama başka bir görüntü” dedi.



Google glass gibi



Da Vinci’nin notlarından, icadın ‘Occhiovita Immagine’ yani, ‘Yaşam Gözü Resmi’ adı taşıdığı anlaşıldı. Wilde’nin Occhiovitas olarak adlandırdığı gözlüklerin özelliğinin, ‘takan kişi için kendi hayatını gözler önüne sererken, aynı anda bir başka hayata ait görüntüye de yer vermesi’ olarak gösteriliyor.

Wilde, “Da Vinci ‘faaliyet’ kelimesini kullanmıyor... Kelimeler daha çok ‘important testo’, yani ‘önemli metinler’ anlamında. Kısaca, Da Vinci, hayatınızın üzerindeki ‘metinden’ bahsetti. Bu tıpkı Google Glass gibi” ifadesini kullandı.

Artırılmış gerçeklik harikası olarak lanse edilen Google Glass, gözünüzün önündeki görüntüye her türlü dijital bilgiyi getiriyor, bir nevi metin ve görüntüyü gözlerinizin (hayatınızın) üzerine taşıyor.

Wilde, yaptığı aramalarda Da Vinci’nin gözlüklerine ait daha fazla bilgi bulamadığını belirtti. Genç araştırmacı, orijinal olduğu belirtilen çalışma hakkında, “Daha önce kimsenin keşfetmediğine inanamıyorum. Belki de bunun nedeni, birkaç yıl önce Google Glass’ın olmaması ve kimsenin böyle şeyleri aklına getirmemesiydi.”