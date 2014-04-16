Google Glass satışa çıktıktan 12 saat sonra tükendi

Google'ın uzun zamandır beklenen akıllı gözlüğü dün akşam satışa sunuldu. 24 saatlik bir süre tanıyan Google, 24 saatin sonra ermesiyle, yani bugün TSİ 19.00 itibariyle satışları bitirmeyi planlıyordu. Ancak beklenenden daha fazla ilgi gören akıllı gözlük 12 saat gibi bir sürede tükendi.

1500 dolardan satışa sunulan Google Glass ile ilgili açıklamalarda bulunan Google, kaç adet gözlük satıldığını ise kamuyoyula paylaşmadı.

Google'ın ilerleyen haftalarda tekrar Glass'ı satışa sunacağı da belirtildi.