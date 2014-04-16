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Bilim / Teknoloji

Google Glass'tan sonra devrim niteliğinde cihaz

Akıllı gözlük modeli Google Glass’ı dün satışa çıkaran Google, yeni projesiyle yine dikkatleri üzerine çekti

16 Nisan 2014 11:30

Akıllı gözlük modeli Google Glass ile dikkatleri üzerine çeken Google,  açıkladığı son projede akıllı lens üretimini duyurdu. Akıllı lensler için patent alan Google’ın yeni giyilebilir cihazındaki en büyük yenilik ise mikro kamera oldu. Dünyanın en küçük kameralarından birinin yer alacağı lensle, kullanıcıların fotoğraf çekebilmeleri mümkün olacak. Çekilen fotoğraflar ise özel bir bağlantı yoluyla akıllı telefon veya tabletlere iletilebilecek. Öte yandan lensin kullanıcılara olan en büyük faydası ise sağlık uygulamalarına yönelik olacak. Başta diyabet, kalp rahatsızlıkları olmak üzere birçok hastalık lenslerle kontrol edilebilecek.

 

Facebook'a çalım

 

Öte yandan daha önce Facebook’un 60 milyon dolara satın almak için harekete geçtiği insansız hava araçları üreticisi Titan Aerospace‘i Google satın aldı. Özel güneş enerjisi panelleriyle 5 yıla kadar hava kalabilen Titan Aerospace’in ürettiği uçaklar, aynı zamanda Wi-Fi internet bağlantısı da sağlayabiliyor. Google’ın şirketi satın almak için gözden çıkardığı rakam ise henüz paylaşılmadı.

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