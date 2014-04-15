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Bilim / Teknoloji

Google Glass satışa çıkıyor

Uzun zamandır beklenen Google Glass satışa çıkıyor. Giyilebilir teknolojilerin son dönemlerdeki gözdesi Türkiye'den de satın alınabilecek

15 Nisan 2014 17:40

İnternet devi Google'ın "akıllı gözlüğü" bugün Türkiye saatiyle 19.00'da Amerika'da piyasaya çıkıyor. Merakla beklenen akıllı gözlüğün fiyatı ise bin 500 dolar olacak.

Ancak, Google ne kadar sayıda gözlük satacağı konusunda bilgi vermezken, satışın çok sınırlı kalacağı hatta bir gün sonra sona ereceği öne sürülüdü.

Uzun zamandır heyecanla beklenen Google'ın akıllı gözlüğünde kamera, dijital ekranla donatılmış durumda.

Ses asistanı desteğine sahip olan gözlük ile harita üzerinden navigasyon programı kullanılabiliyor. Ayrıca "Google Glass" ile fotoğraf çekme, film izleme ve müzik dinleme imkanı da bulunuyor.

Sınırlı sayıda üretilen gözlükler şimdilik sadece test amaçlı olarak denenecek.

Satışı ise sadece Amerika'daki Google Playstore'dan yapılacak. Gözlük Türkiye'den de internet üzerinden satın alınabilecek.
 

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