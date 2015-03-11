T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Google 'doğru bilgi' sunan internet sitelerine öncelik verecek

Mobil arayüzü düzgün olan ve mobil kullanıcı dostu olabilen internet sitelerini Google ödüllendirecek ve arama sonuçlarında üst sıralara çıkaracak

11 Mart 2015 13:09

21 Nisan 2015 tarihi itibariyle Google, mobil cihazları baz alan bir değişikliğe gidiyor. Mobil arama sonuçlarında daha mobil dostu faktörleri baz alacak olan şirket, mobil uygulamaların da kullanım oranlarını hesaba katarak arama sonuçlarına yansıtacak.

Sitelerin kullanıcılarına sunduğu verilerin doğruluğunu araştıran ve bu konuda Bilgiye Dayalı Güven Algoritması geliştiren Google ekibi, şu an itibariyle bilinen 2.8 milyar bilginin yer aldığı bilgi kasasından faydalanılacak ve doğru bilgiyi sunan arama sonuçlarında üst sıralara tırmanacak.

Mobil arayüzü düzgün olan ve mobil kullanıcı dostu olabilen internet sitelerini Google ödüllendirecek ve arama sonuçlarında üst sıralara çıkaracak. Mobil cihazları dikkate almayan ve masaüstü sürüme göre hazırlanan internet siteleri de doğal olarak arama sonuçlarında arka sıralara itilerek trafik kaybedecek.

Google bu şekilde tüm internet sitelerinin mobil arayüzünü daha 'sevimli' hale getirmesini amaçlarken, Google'ın bu algoritma değişikliği 21 Nisan itibariyle başlayacak.

Google'ın mobil dostu internet sitelerine destek olacağı bir süredir biliniyordu. Google algoritma sisteminde hemen değişikliğe gitmeyerek site sahiplerine vakit verirken, sitelerin bu değişimden gelir kaybı yaşamamalarını tercih ediyor. Ancak Google'ın uyarılarına rağmen yeniliğe uymayanlar için ise elbette yapacak bir şey yok.

 

Doğru bilgi sunan yükselecek

 

Google'ın bir süredir üzerinde durduğu bir diğer madde de bilgi güvenliği konusu. Sitelerin kullanıcılarına sunduğu verilerin doğruluğunu araştıran ve bu konuda Bilgiye Dayalı Güven Algoritması geliştiren Google ekibi, şu an itibariyle bilinen 2.8 milyar bilginin yer aldığı bilgi kasasından faydalanılacak ve doğru bilgiyi sunan arama sonuçlarında üst sıralara tırmanacak. Ancak Google bu konuda henüz detay paylaşmış değil.

ETİKETLER

googledoğrubilgisunaninternetsiteöncelikmobilarayüz

İlgili Haberler

Attığınız 'tweet'ler artık Google aramalarında çıkacak

Tweet’lerin arama sonuçlarında gösterimi bu yılın ilk yarısı içinde faaliyete geçirilecek

Google'ın yeni projesi ile oturduğunuz yerden Amazon ormanlarını gezebileceksiniz!

Google Street View, Amazon ormanlarında panoramik çekim gerçekleştirecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24