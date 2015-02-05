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Bilim / Teknoloji

Attığınız 'tweet'ler artık Google aramalarında çıkacak

Tweet’lerin arama sonuçlarında gösterimi bu yılın ilk yarısı içinde faaliyete geçirilecek

05 Şubat 2015 16:52

Twitter bir kez daha tweet’leri Google arama sonuçlarına ekleyecek anlaşmaya imza atıyor. Bloomberg’in kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre iki şirket, Google’a Twitter’ın tweet veri tabanına erişim hakkı vermek için anlaştı. Tweet’lerin arama sonuçlarında gösterimi bu yılın ilk yarısı içinde faaliyete geçirilecek.

Bu sayede Google Twitter’ı robotlarıyla taramak yerine Twitter’ın veri tabanına dışarıdan erişerek tweet’leri daha kolay listeleme fırsatı elde edecek.

İki şirket geçmişte de benzer bir arama anlaşmasına imza atmıştı, ancak o anlaşma 2011’de sona ermişti. Daha sonra Google kendi sosyal ağı Google+’ı çıkararak Twitter ve Facebook ile rekabeti tercih etmişti. Bloomberg’in söylediğine göre, bu anlaşmanın meyvelerini hemen görmeyeceğiz. Tweet’lerin arama sonuçlarında gösterimi bu yılın ilk yarısı içinde faaliyete geçirilecek.

Her iki şirketten de şimdiye kadar iddia edilen anlaşmayla ilgili bir yorum yapılmadı.

Twitter’ın bugün dördüncü çeyrek kazanç raporunu açıklayacak. Bu sırada sözü edilen işbirliğinin resmi duyurusu da yapılabiliyor. Yatırımcıların en çok ilgilendiği parametrelerden bir tanesi şirketin aktif kullanıcı sayısını ne kadar artırdığı ve gelecekte bunu daha da yukarıya çıkarmak için ne planlar yaptığı. Google ile yapılacak bir işbirliği sponsorlu tweet’lerin Twitter dışında da yayılmasını sağlayabilir, bu da Twitter’ın kasasına daha fazla para girmesi potansiyelinin bulunduğu anlamına geliyor.

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