Google'ın yeni projesi ile oturduğunuz yerden Amazon ormanlarını gezebileceksiniz!

Google'ın Sokak Görünümü (Street View) projesinin Amazon ormanlarında gerçekleştireceği panoramik çekim için ilk kez kurulan özel halat sistemi, yağmur ormanlarını tepeden tırnağa gezmeyi mümkün hale geliyor. Google ekibi, Brezilya'da Amazon Ormanları'nı kameralarla üç açıdan taramaya başladı. Böylece kısa bir zaman sonra Amazonlar, Google Map uygulamasıyla üç boyutlu görüntülenebilecek.



Sabah'ta yer alan habere göre; dünyanın en uzak yerlerini bir tık yakınımıza getiren Google Street View, adeta tüm ücra köşelere girmeye devam ediyor. Daha önce çöllerden deniz altına kadar 360 derece görüntü sunan platform şimdi de Amazon ormanlarını farklı bir bakış açısıyla karşımıza çıkarmaya hazırlanıyor. Amazonas Sürdürülebilir Vakfı (FAS) ortaklığıyla yağmur ormanlarının Brezilya'da kalan yüzde 60'lık bölümünde ağaçların üzerine kurulan halat sistemi sayesinde rahatlıkla hareket edebilen -18 kg ağırlığında ve 15 adet lense sahip- Trekker kamera, 2.5 saniyede bir fotoğraf çekiyor.



Maksimum 100 km/h hıza ulaşabilen cihazın ekoturizm alanının dışına kurulduğunu dile getiren Google Earth program yöneticisi Karin Tuxen-Bettman, diğer taraftan Rio Aripuanã ve Rio Mariepauá nehirlerinin de mobil kamera sistemleriyle görüntülendiğini belirtiyor.