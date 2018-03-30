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Ekonomi

Goldman Sachs 'cari açık' ve 'büyüme politikasına' dikkat çekti, 2018'de Türkiye için beklentilerini açıkladı

"Hükümetin büyüme yanlısı politikaları yukarı yönlü risk yaratıyor"

30 Mart 2018 00:29

Türkiye’nin son dönemde ‘şaşırtıcı’ derecede büyüdüğü değerlendirmesinde bulunan ABD merkezli uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, 2018’de büyümenin yüzde 4 düzeyinde olacağı değerlendirmesinde bulundu. 

2018 yılında büyümenin, piyasa beklentilerine de paralel olarak yüzde 4 olmasını beklediklerini ifade eden Goldman Sachs, "Ancak hükümetin büyüme yanlısı politikaları bizim bu görüşümüz için yukarı yönlü risk yaratıyor. Başbakan Yıldırım hali hazırda yatırım projeleri için 128 milyar TL, 2017 GSYH'sının yüzde 4,1'i büyüklüğünde teşvik açıkladı" değerlendirmesini yaptı. 

Ancak Goldman Sachs, cari işlemler açığında genişleme ile kötüleşen makroekonomik görünümün, çekirdek enflasyonda katılığın ve global finansal çarklarda sıkılaşmanın büyüme tahminleri için aşağı yönlü risk yarattığını da vurguladı.

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