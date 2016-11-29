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Spor

Golden State Warriors seriyi 12'ye çıkardı

Golden State'in attığı 105 sayının 70'i Kevin Durant, Klay Thompson, Stephen Curry üçlüsünden geldi

29 Kasım 2016 12:51

Golden State Warriors, sahasında karşılaştığı Atlanta Hawks’ı 105-100 yenerek, 18’nci maçında 16’ncı galibiyetini elde etti. Böylece galibiyet serisi 12 maça çıkmış oldu.

Golden State Warriors’da Kevin Durant- Klay Thompson- Stephen Curry üçlüsü atılan toplam 105 sayının 70’ini üstlendiler.

Batı Konferansı’nda haftanın oyuncusu seçilen Kevin Durant 36 dakikada 16’da 8 şut isabetle 25 sayı, 14 ribauntla (3 ast, 2 blok) double double yaptı.

Stephen Curry 11’de 4 üç sayı, 17’de 6 saha içi isabetle oynadığı karşılaşmada 25 sayıya ulaşırken 3 ribaunt aldı, 3 asist yaptı. 37 dakika süre alan Klay Thompson, 18’de 8 şut isabetle 20 sayı (4 ribaunt, 2 asist) ile oynadı. Andre Iguodola 12 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle mücadele etti.

19.596 seyircinin izlediği karşılaşmada Atlanta Hawks’da Dennis Schroder 24 sayı (10/20 şut), 6 asist, Dwight Howard 14 sayı 16 ribaunt, Paul Millsap 14 sayı, 14 ribaunt, 3 asistle maçtan ayrıldı.

 

NBA'de günün sonuçları

 

Washington Wizards 101 - Sacramento Kings 95

Miami Heat 104 - Boston Celtics 112

New York Knicks 103 - Oklahoma City Thunder 112

Toronto Raptors 122 - Philadelphia 76ers 95

Memphis Grizzlies 85 - Charlotte Hornets 104

Minnesota Timberwolves 103 - Utah Jazz 112

Golden State Warriors 105 - Atlanta Hawks 100

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Golden State WarriorsAtlanta HawksNBAKevin DurantKlay ThompsonStephen Curry

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