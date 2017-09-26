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Göksel Gümüşdağ'dan İBB Başkanlığı açıklaması

"İstanbul kenti hizmete ara veremez"

26 Eylül 2017 17:59

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Göksel Gümüşdağ, "Perşembe günü İBB Meclisi’nde yeni İBB başkanını seçeceğiz. O gün o meclisten hangi arkadaşımız çıkarsa çıksın var gücümüzle arkasında olacağız" dedi.

Vodafone 39. İstanbul Maratonu öncesi tanıtım toplantısında İBB başkan adaylığı için isminin geçmesini değerlendiren Gümüşdağ, şöyle konuştu:

"Başkanvekilliği görevini 13,5 yıldır ifa ediyorum. Perşembe günü de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yeni İBB başkanını seçeceğiz. O gün o meclisten hangi arkadaşımız çıkarsa çıksın var gücümüzle arkasında olacağız. İstanbul kenti hizmete ara veremez. Yeni belediye başkanıyla İstanbul'a hizmet etmeye devam edeceğiz."

Ne olmuştu?

Kadir Topbaş'ın 'İnsan adam yerine konmamayı affedemez' diyerek istifa ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı koltuğu için, Emine Erdoğan'ın ağabeyinin damadı Göksel Gümüşdağ'ın adı zikredilmişti.

Topbaş'ın istifasını ilk duyuran CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, İBB Başkanlığı için Erdoğan'ın damadı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Gümüşdağ'ın yarışacağını öne sürmüştü.

Yarkadaş, Emine Erdoğan'ın ağabeyi Hasan Gülbaran'ın damadı olan Gümüşdağ'ın Albayrak'la yarışacağı iddiası için, "Tayyip Erdoğan, ülke yönetiminin aynı anda iki damadı kaldıramayacağını bilir" yorumunu yapmıştı.

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